"Ensemble vers de nouveaux horizons", nouveau slogan (qui en dit long) de l’aéroport Guadeloupe Pôle Caraïbes

La société aéroportuaire Guadeloupe Pôle Caraïbes, vante sa success story actuelle et affiche ses ambitions, maintenant que les effets négatifs de la pandémie de Covid semblent être derrière nous. Le site entend jouer son rôle de fer de lance de l’économie de la Guadeloupe, développer des services au profit des usagers et être vertueux en devenant un aéroport à énergie positive.

Nadine Fadel, avec Paul-Henri Schol •

Les acteurs de la Société aéroportuaire Guadeloupe Pôle Caraïbes (SAGPC) ont reçu la presse, ce vendredi 27 janvier 2023, dans le but de présenter les bons résultats 2022 de l’infrastructure (après deux années plombées par la crise Covid), les réalisations significatives et les perspectives. Le nouveau plan stratégique 2022-2028 "CAP 2028", qui vise à accompagner durablement le développement économique et social du territoire, a aussi été dévoilé.

Sans conteste, tous les voyants sont au vert, à Guadeloupe Pôle Caraïbes. La fréquentation du site aéroportuaire, qui se stabilise à un niveau proche de l’avant-pandémie et dont la marge de progression est réelle, permettent aux gestionnaires de voir l’avenir sous de bons auspices.

L’aéroport se révèle être une locomotive, pour l’économie locale, selon les résultats d’une étude d’impact socio-économique réalisée en 2022. Avec ses 2 millions de passagers, la principale porte d’entrée et de sortie de l’archipel, en complémentarité du Port maritime, est un bastion d’emplois : 2120 postes sur site et 8500 indirects (soit 6% à l’échelle départementale). Elle contribue au PIB guadeloupéen, à hauteur de 665 millions d’euros (7%). Son chiffre d’affaire s’élève à 1,3 milliard d’euros.

Des chiffres qui donnent le vertige et qui subiront une croissance exponentielle, si l’objectif des 3 millions de passagers par an était atteint, comme voulu, à l’horizon 2030/2035 !

L’embellie permet aussi de se tourner sans crainte, vers un développement durable du site aéroportuaire. D’importants investissements sont prévus en ce sens.

Dans la problématique de l’urgence climatique, c’est une obligation ! (...) Nous avons un potentiel, aujourd’hui, par exemple de production d’électricité verte, photovoltaïque, qui est énorme, qui peut nous permettre d’être un aéroport à énergie positive (...) Alain Bièvre, président de la SAGPC

Alain Bièvre, président de la SAGPC • ©Paul-Henri Schol et Daniel Quérin - Guadeloupe La 1ère

La SAGPC prévoit notamment de couvrir le parking P2 de panneaux solaires, qui alimenteront l’infrastructure.

Côté modernisation, il est aussi question du développement de la digitalisation des démarches des usagers, notamment pour l’enregistrement des bagages. Les emplois seront alors détournés vers des activités plus commerciales.

Notre objectif aujourd’hui est de rendre plus performant notre circuit et notre traitement des passagers. Jérôme Siobud, directeur des opérations, à la SAGPC

Jérôme Siobud, directeur des opérations, à la SAGPC • ©Paul-Henri Schol et Daniel Quérin - Guadeloupe La 1ère

Parmi les temps forts attendus en 2023, on peut citer la mise en place d’une nouvelle offre de restauration, ainsi que la pose de la première pierre de l’hôtel de l’aéroport, au Nord de Guadeloupe Pôle Caraïbes.

Quant à l’ancien site de l’aéroport du Raizet, le Terminal Sud déconstruit, il devrait accueillir une zone d’activité, dans les deux ans à venir ; un appel d’offre sera alors lancé.