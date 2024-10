EN IMAGES. Envahissement de l’aéroport "Martinique - Aimé Césaire" : des milliers de passagers déroutés pris en charge par la préfecture de Guadeloupe

Ils ont mangé et ont dormi en sécurité, grâce à une prise en charge orchestrée par la préfecture de la Guadeloupe. Des milliers de passagers à destination de la Martinique ont été déroutés vers l’archipel, jeudi, alors que l’aéroport Aimé Césaire a été bloqué par des manifestants, en marge de la crise sociale contre la vie chère. Les conditions d'accueil n'étaient certes pas optimales, dans ce contexte inhabituel et d'urgence.

Nadine Fadel, avec Bruno Pansiot-Villon et François Joseph-Ousselin •

Les trois vols, avec à leur bord 1117 passagers, à destination de la Martinique, dont ont été déroutés vers la Guadeloupe, hier (jeudi 10 octobre 2024).

1117 passagers à destination de la Martinique ont été déroutés vers la Guadeloupe - 10/10/2024. • ©Bruno Pansiot-Villon

L’aéroport Aimé Césaire a été envahi, dans l’après-midi, par plusieurs dizaines de manifestants, qui ont empêché tout départ et toute arrivée de vol. Par mesure de sécurité, le site a été fermé, en fin de journée.

Forces de l'ordre déployées dans la station-service proche de l'aéroport. • ©Christophe Arnerin

Des solutions d'urgence

Quelques voyageurs arrivés à l’aéroport "Guadeloupe - Maryse Condé" ont été pris en charge par leur compagnie aérienne ; des solutions de relogement partielles ont été trouvées pour la nuit.

La grande majorité, soit 917 personnes, a bénéficié d’un accompagnement de la préfecture de la Guadeloupe.

Plusieurs partenaires ont contribué à cette opération : les services de l’État, la société aéroportuaire, la Croix-Rouge et les compagnies aériennes.

Le préfet de la région Guadeloupe, Xavier Lefort, a activé dès 18h45 le Centre Opérationnel Départemental pour organiser la distribution de repas, le transfert des passagers et le logement. Extrait du communiqué de la Préfecture

C’est tout déboussolés que ces passagers sont arrivés en Guadeloupe :

Témoignages de passagers déroutés vers la Guadeloupe - 10/10/2024. • ©Bruno Pansiot-Villon - Guadeloupe La 1ère

Tout ce petit monde a reçu des repas (des sandwichs et des bouteilles d’eau dans un premier temps, puis des repas chauds) à partir de 20h15.

En guise de repas, ce sont des sandwichs et des bouteilles d'eau qui ont été distribués aux passagers à destination de la Martinique, déroutés vers la Guadeloupe - 10/10/2024. • ©Bruno Pansiot-Villon

Les premiers passagers sont arrivés vers les lieux d’hébergement à 21h50, précise la préfecture ; les transferts se sont poursuivis durant plusieurs heures.

Les passagers à destination de la Martinique, déroutés vers la Guadeloupe, ont été acheminés vers leur site d'hébergement, pour la nuit, par bus - 10/10/2024. • ©Bruno Pansiot-Villon

Environ 250 personnes ont été accueillies au gymnase Paul Chonchon, mis à disposition par la mairie de Pointe-à-Pitre. La Croix Rouge a déployé ses équipes pour rester avec eux toute la nuit et jusqu’à leur départ. L’organisation a aussi œuvré pour une continuité de la communication, à destination des personnes victimes de la situation.

Justine Chipan, adjointe du Directeur local de l'urgence et du secourisme à la Croix Rouge Guadeloupe • ©François-Joseph Ousselin et Rémi Defrance - Guadeloupe La 1ère

Hébergement de fortune au gymnase Paul Chonchon, à Pointe-à-Pitre - 11/10/2024. • ©Rémi Defrance

Les passagers ayant de la famille en Guadeloupe ont pu partir par leurs propres moyens, pour la nuit. D'autres ont fait le choix d'aller à l'hôtel, avec la possibilité de se faire rembourser par leur transporteur aérien.

Des correspondances seront progressivement proposées aux voyageurs désireux de rallier la Martinique, dès ce vendredi. D’ores et déjà, certains sont à "Guadeloupe – Maryse Condé", pour bénéficier d’un vol retour, entre 13 et 15h00.

Les passagers à destination de la Martinique vont bénéficier de trois vols retour, au départ de la Guadeloupe. Décollages prévus entre 13 et 15h00 - 11/10/2024. • ©François-Joseph Ousselin

C’est donc une mésaventure qui s’achève, pour ces milliers de personnes, qui estiment avoir été "très bien traitées", par les autorités locales, en Guadeloupe.

Témoignages de passagers déroutés vers la Guadeloupe, après une nuit dans un hébergement d'urgence - 11/10/2024. • ©François-Joseph Ousselin et Rémi Defrance - Guadeloupe La 1ère

Des tensions qui vont crescendo

La Martinique vit une crise sociale d’envergure, depuis une quarantaine de jours, sur fond de la lutte populaire contre la vie chère. Les troubles s’amplifient et gagnent en ampleur, au fil des jours.

L’île a connu, ces dernières heures, de nouvelles tensions. Les situations de blocages routiers, d’émeutes, de dégradations et de violence se sont multipliées, jeudi et encore durant la nuit dernière, malgré l’instauration d’un couvre-feu.

Les stigmates de ces actions sont constatés par la population, ce vendredi matin.

Après l’envahissement "Martinique - Aimé Césaire", huit personnes ont été interpellées. L’aéroport international devrait rouvrir ce vendredi.

À LIRE AUSSI : VIDÉO. Mobilisation contre la vie chère : vers un accord imminent ? Le point sur la 5e table ronde qui se poursuit vendredi – 10/10/2024.