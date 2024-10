Violences en Martinique : huit interpellations après l'envahissement de l'aéroport qui devrait rouvrir ce vendredi

Huit personnes ont été interpellées après l'envahissement de la piste de l'aéroport de Fort-de-France, selon la préfecture. En cause : la "propagation d'une rumeur sur les réseaux sociaux" affirmant que des "CRS devaient débarquer en Martinique". Fermé pour la nuit, l'aéroport devrait reprendre son activité ce vendredi.

Quand une fausse information fait dérailler tout un aéroport. S'appuyant sur des rumeurs sur les réseaux sociaux, des manifestants se sont rassemblés pendant plusieurs heures aux abords de l'aéroport du Lamentin, comme le montre cette vidéo de Martinique la 1ère. Rassemblements qui ont mené "à des affrontements à l'extérieur de l'aéroport".

Une dizaine de personnes ont même envahi le tarmac. "Huit interpellations ont eu lieu quand les gendarmes et policiers ont dû faire évacuer la piste" de l'aéroport de Fort-de-France, a affirmé ce vendredi 11 octobre sur franceinfo Paul-François Schira, directeur de cabinet du préfet de la Martinique, après des incidents survenus à l'aéroport Aimé Césaire. Il assure qu'il "n'y a pas eu de blessé parmi les forces de l'ordre".



Paul-François Schira met en cause la "propagation d'une rumeur sur les réseaux sociaux" affirmant que des "CRS devaient débarquer en Martinique" après le regain des tensions sur l'île. Il dément d'ailleurs cette fausse information : "Il n'y avait pas de CRS dans les avions", soutient le directeur de cabinet du préfet.

Reprise de l'activité ce vendredi

En raison de cet incident, trois avions, et "1.200 passagers qui devaient atterrir à Fort-de-France ont été déroutés vers Pointe-à-Pitre" et pris en charge par les autorités guadeloupéennes. "500 passagers qui devaient s'embarquer pour Paris passeront la nuit à l'aéroport" de Fort-de-France, ajoute Paul-François Schira. Le directeur de cabinet du préfet de la Martinique précise d'ailleurs qu'à cette heure-ci (heure de Martinique) "l'aéroport est fermé" pour la nuit, de manière totalement habituelle et qu'il devra "reprendre son activité demain".



Face à cette situation, "un couvre-feu et des interdictions de manifester sur tout le territoire de la Martinique sont valables jusqu'à lundi prochain". En attendant, la préfecture lance à nouveau un "appel au calme, à la discussion, à l'échange, au dialogue et à la responsabilité de chacun".

Ce vendredi, une nouvelle table ronde réunissant les services de l'État, les collectivités locales, les acteurs économiques et les militants contre la vie chère est prévue à 15h (heure de Martinique), avec l'objectif de conclure rapidement un protocole d’accord.