Face au conflit social qui perdure en Guadeloupe, les Eglises chrétiennes en appellent au dialogue et au respect mutuel

C'est d'abord Mgr David Macaire qui, par ses responsabilité d'Archevêque de Fort de France et d'Administrateur Apôstolique de la Guadeloupe, exerce une autorité spirituelle sur les deux îles, toutes les deux traversées par la même crise. Il s'interroge donc sur les raisons de cette crise mais il invite surtout les chrétiens à ne pas céder à la tentation du jugement hatif pour prendre le temps du recul et de l'analyse afin d'être utiles dans ces sociétés en conflit.

Une réflexion qui doit aboutir à contribuer à prendre conscience de la racine du mal :

N’ignorons pas que la souffrance qui s'exprime aujourd'hui démontre un désir profond de notre peuple de se sentir respecté.

On ne peut ignorer, dans la gestion de cette crise, le sentiment d'être sans cesse méprisé par l'Histoire ancienne et récente et le besoin de reprendre confiance en la sincérité et la vérité dans le dialogue social.

La délicatesse s'impose donc de part et d’autre, le dialogue surtout. Un dialogue avec tous, notamment entre nous, antillais pour savoir vraiment ce que nous voulons et, en particulier, si la solution doit toujours venir d’ailleurs.

Mgr. David Macaire, Archevêque de la Martinique et Administrateur Apostolique de la Guadeloupe