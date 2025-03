Fermeture école privée "Génie en herbe" : des solutions à l'étude pour la scolarisation des enfants, des parents mobilisés

Depuis hier après-midi (18 mars 2025), l’école privée "Génie en Herbe" a fermé ses portes sur décision préfectorale, laissant 61 élèves sans solution immédiate. Un coup dur pour les familles, contraintes de réorganiser en urgence la garde de leurs enfants.

Ce sont des parents démunis et déçus qui se sont rassemblés, hier, devant l'école privée hors contrat, "Génie en herbe", après l'annonce de la fermeture définitive prise par arrêté préfectoral, le 14 mars dernier.

Les derniers cours ont été dispensés ce mardi. Depuis, ils sont plusieurs à ne pas avoir de solutions.

Séveryn Sahaï, infirmière libérale, en fait partie. Ce mercredi, elle n'a eu d'autre choix que d'emmener son fils, Tyrese, lors de sa tournée. Avec le père du petit garçon, ils ont mis en place un système de garde alternée, malgré leurs obligations professionnelles. Et selon les dires de la mère de famille, ils ne sont pas les seuls.

Vingt-quatre heures après l'annonce, Séveryn n'en revient toujours pas de cette décision. Elle ne veut pas y croire.

Les parents n'auraient pas pris le risque d'envoyer leurs enfants dans une école où ils pourraient être maltraités. Séveryn Sahaï, parent d'élève

S'il ne parle pas de maltraitance, Dominique Bergopsom, secrétaire général de l’Académie de la Guadeloupe l'assure, plusieurs contrôles avaient eu lieu en avril et juin 2024 puis en janvier 2025, sans que l’établissement ne se mette en conformité.

Ces contrôles portent sur les diplômes, les pièces d'identité, le casier judiciaire, la salubrité au sein de l'établissement et la liste des personnels et des élèves. Dominique Bergopsom, secrétaire général de l’Académie de la Guadeloupe

©Guadeloupe

De leur côté, les parents se sont organisés via un groupe WhatsApp où ils partagent leurs idées et expriment une position commune : refuser la scolarisation ailleurs et défendre l’avenir de "Génie en Herbe".

Pour l’instant, nous n’envisageons pas de rescolariser nos enfants ailleurs. On a vraiment espoir de trouver une solution. Séveryn Sahaï, parent d’élève

Mais la préfecture assure que l’Académie et les services de l’Éducation nationale vont accompagner les familles dans leurs démarches de scolarisation. Des dispositions sont déjà prises dans certains établissements publics de la ville de Petit-Bourg, ceux de Daubin et de La Lézarde.

Toutefois, le maire de la ville, David Nébor, a sollicité une rencontre entre toutes les parties, face à une situation qu'il juge "forte", "brutale" et "soudaine".

©Guadeloupe

Vers une bataille juridique ?

La direction de l’école dit avoir mandaté ses avocats et conseils pour engager toutes les démarches juridiques et administratives pour contester cette décision qu’elle décrit comme inique.

Les parents d’élèves seront encore mobilisés demain devant l’établissement.