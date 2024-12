Fête de la science : "Quand je serai grand, je serai un scientifique !"

La fête de la science a baissé son rideau le 28 novembre. En mettant le cap sur un "océan de savoirs", petits et grands ont navigué entre la biologie, la chimie et la physique. À leurs côtés, des chercheurs et des passionnés de sciences étaient présents pour les immerger dans l’univers méconnu des molécules, de la météo ou de l’astronomie. Guadeloupe La 1ère a consacré deux reportages à l’édition 2024 de cet évènement.

La fête de la science avait pour épicentre le lycée Charles Coeffin de Baie-Mahault, du 18 au 28 novembre 2024. Pendant 10 jours, c’est là que le village de la science a siégé. Plus de 3000 jeunes s’y sont mis dans la peau de scientifiques, en manipulant des molécules géantes ou en construisant des maquettes de maisons capables de résister aux séismes.

Entre défis et découvertes, les plus jeunes ont été initiés aux sciences de manière ludique et ils ont adoré cela !

Le Fab’lab est à l’origine d’une expérience à vivre durant cet évènement : une démonstration, montée de toutes pièces, avec une plante munie de capteurs. À chaque pression de doigt, le végétal émet des vibrations électriques ensuite converties en sons. De quoi épater les jeunes visiteurs, qui auraient bien apprécié que tous leurs cours ressemblent à ça !

La science en fête : "un océan de savoir" • ©Marie-Lyne Plaisir et Ludovic Gaydu - Guadeloupe La 1ère

La science, c’est avant tout un jeu, affirme le professeur Philippe Petit ; une idée qui pourrait bien faire son chemin dans les têtes des futures générations.

Autre jour, autre lieu, autres élèves et autres missions ; notamment faire décoller une fusée sans l’aide de la NASA. Mission impossible pour les écoliers ? Pas vraiment.

Dans la cour de l’école Hilarion Léogane des Abymes, sous les yeux émerveillés des tout-petits de maternelle, un engin a été propulsé à une dizaine de mètres de hauteur. La recette est dans le reportage suivant...



Fête de la science ; vers un océan d'étoiles • ©Marie-Lyne Plaisir et Ludovic Gaydu - Guadeloupe La 1ère

À l’Observatoire du Littoral, au Moule, guidé par un ornithologue, d’autres écoliers ont observé les oiseaux. Quelques heures, hors du temps et des salles de classe, pour mieux comprendre la vie et le comportement des volatiles.

Enveloppés du manteau de la nuit, sur la place de la Victoire à Pointe-à-Pitre, en communion avec le ciel, une trentaine d’astronomes en herbe avaient les yeux collés au télescope, pour explorer la voûte stellaire.

Il y en avait des tas, de telles expériences inédites, durant la fête de la science ; de quoi faire naître des vocations.