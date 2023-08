Fin de campagne sucrière : beaucoup de retard mais public au rendez-vous pour le traditionnel défilé des Titans

Les Guadeloupéens ont fait preuve de beaucoup de patience, lundi soir, pour assister au convoi des engins qui ont acheminé la canne des champs aux usines, durant 4 mois. Le traditionnel défilé des Titan a, cette année encore, remporté un vif succès, malgré un départ de Sainte-Rose, plusieurs heures après l’horaire prévu.

Nadine Fadel, avec Alexandre Houda •

Jusqu’au petit matin, les imposants camions Titans ont traversé la Guadeloupe, du Nord de la Basse-Terre à l’Est de la Grande-Terre ; c’était, dans la nuit du lundi 14 au mardi 15 août 2023, le traditionnel défilé de fin de récolte de la campagne sucrière.

Les transporteurs qui œuvrent au sein de la filière canne-sucre sont partis, comme habituellement, de l’usine de Béron, à Sainte-Rose et ont rallié la sucrerie de Gardel, au Moule, en passant par la Jaille, l’Alliance, Les Abymes et Morne-à-l’Eau. Le départ a été donné bien plus tard que prévu et c’est peu avant 6h00 du matin que le cortège a atteint son but. Initialement, l’évènement devait se tenir de 18h à 23h.

Quoiqu’il en soit, malgré l’heure tardive et les perturbations générées sur la circulation, les fans de cette manifestation étaient nombreux sur le bord de routes ; une foule véritablement impressionnante, au sein de laquelle on a entendu quelques commentaires de mécontents, pour l’attente qui a été imposée au public, venu en famille.

Au moment du passage de la caravane, la foule a tout de même répondu aux tonitruants coups de klaxons des camionneurs, par des applaudissements et des cris de joie.

Voici un aperçu, en images, de l’ambiance sur le bord des routes de Guadeloupe, au moment du passage des Titans et autres camions de transport de canne, précédés de centaines de motards :