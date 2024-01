Fondation Claude Emmanuel Blandin : un mécène pour soutenir la jeunesse guadeloupéenne

Lorsqu'ils créent la Fondation Claude Emmanuel Blandin en 2008, Bruno, Patrick et Claude Blandin veulent en premier lieu rendre hommage à leur père en mettant en relief les valeurs qui étaient les siennes : "soutenir les actions « responsables » qui concourent à l’épanouissement des hommes, des femmes, des jeunes qui feront notre société de demain."

Discrète, la Fondation ne fait guère de bruit, mais son engagement est réel et se traduit par une démarche citoyenne particulièrement en faveur de la jeunesse.

De fait, la fondation Claude Emmanue Blandin s'investit régulièrement dans des actions de mécénat et de sponsoring conduites localement dans les domaines humanitaires, sportifs et culturels par les différentes filiales du Groupe éponyme.

Mais son domaine de prédilection demeure l'éducation et la science. Cela passe par des signatures de conventions avec l'Université des Antilles, ou plus directement, avec des jeunes porteurs de projets.

Au nombre de ces actions, la bourse « mobilité Québec » qui traduit la volonté de la Fondation de faciliter l'accès des jeunes étudiants aux sciences et aux techniques tout en favorisant la mobilité à l’international. Au cours de ces dernières années, elle a été obtenue par de nombreux jeunes qui ont pu aller étudier au Canada.

Ainsi, en 2015, Dimitri Gourdine, un jeune de Petit Canal a pu aller étudier l’«Electromécanique de systèmes automatisés », au « Centre 24-juin » situé à Sherbrooke au Québec. En 2017, après une brillante réussite, il témoignait ainsi :

Sans eux aujourd’hui je ne serai pas ici. C’était une opportunité à ne pas rater, chose que j’ai faite et aujourd’hui cela fait 2 semaines que je travaille en tant qu’intégrateur mécanique dans une entreprise appelé « TLD CANADA INC » qui fabrique différents véhicules pour aéroports comme les tracteurs d’avion, les déneigeuses, les chargeurs d’avion, etc... Etudier au Québec a été une très belle expérience que vous m’avez permis de réaliser et j’en suis très reconnaissant.