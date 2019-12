Les funérailles de Mgr Ernest Cabo seront célébrées demain à la Cathédrale de Basse-Terre

Guadeloupe La 1ère •

Les obsèques de Monseigneur Cabo, évêque émérite de Guadeloupe se tiendront demain à 10h avec une messe de funérailles en la cathédrale notre dame de Guadeloupe à Basse- Terre. Messe présidée par Monseigneur Jean- Yves Riocreux et célébrée par cinq évêques : Cardinal Kelvin Felix, Mgrs Macaire, Lafont, Malzaire et Méranville ainsi qu'une cinquantaine de prêtres..En raison de la foule attendue, le trafic dans la ville sera contrôlé. Il ne sera pas possible d’accéder à la cathédrale en voiture. Ceux qui veulent participer à cette célébratio devront utiliser les parkings publics et à se rendre à pied à la cathédrale.La procession partira depuis l’évêché à 9 H 50 pour la messe qui devrait durer 1 H 30. Cette célébration sera retransmise par Guadeloupe La 1ère en Télé et sur Guadeloupe La 1ere.fr Aujourd’hui a lieu une veillée de prière à partir de 17h dans la salle du synode de l’évêché.Les évêques et prêtres animeront la prière et donneront la parole à ceux qui veulent faire un témoignage.