Génération 2000 : Cédric Locatin, l'ingénieur du peloton

Lorsqu'il a obtenu son diplôme d'ingénieur, Cédric Locatin a poussé un "ouf" de soulagement. Car concilier étude et sport n'est pas forcément évident. Cycliste de haut niveau, il s'est fait remarquer en 2016 lorsqu'il remporte, cette année-là, le Tour cycliste de Marie-Galante et le Tour cycliste de Guyane. Un doublé qui lui fait prendre sa place parmi les grands du cycliste.

Il est vrai qu'avant de faire des grandes choses, on se doit de réaliser beaucoup de petites choses.

Encore aujourd'hui, alors que Cédric a un travail dans une grande entreprise guadeloupéenne, presque chaque matin, il avale des kilomètres.

Dès que je peux y aller, j'y vais. Je le prends plutôt comme un loisir. J'y vais pour me faire plaisir et quand je me sens un peu mieux, je contribue à la victoire de mes coéquipiers.