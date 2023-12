Génération 2000 : Kasika 2.0, la relève composée de jeunes passionnés

Ils sont la relève de Kasika. La formation de jeunes chanteurs et musiciens de Kasika 2.0 marche sur les pas de leurs aînés avec une ferme volonté : faire aussi bien que leurs mentors sinon mieux. Ils veulent assurer la pérennité du légendaire groupe de carnaval et de chanté nwel, de Capesterre-Belle-Eau.

Mickaël Bastide, Ludovic Gaydu et Yasmina Yacou •

C'est avec un sourire mêlant fierté et amusement que Moïse Benjamin plus connu sous le nom de Benzo assiste à l'une des répétitions de Kasika 2.0, au studio Neva, à Capesterre Belle-Eau. Le groupe réunit la jeune génération de la formation capestérienne. Des membres actifs de l'association, faisant partie de la section carnaval de Kasika.

C'est en regardant, avec admiration, leurs aînés se produire lors des chanté nwel, que le virus leur est transmis. Eux aussi ont envie de se produire devant le public. Et ce qui devait être une prestation unique est devenu un défi à relever.

Et toujours présent pour les accompagner, c'est Benzo qui leur lance un nouveau challenge : se produire sur la même scène l'année suivante, mais en live. Ce soir-là, les jeunes de Kasika s'étaient produits en playback.

Enthousiastes et emmenés par Christelle Collot, tous acceptent...

Commencent alors des mois d'apprentissage... Chacun doit apprendre à jouer d'un instrument. Depuis mai, les répétitions sont nombreuses, en vue de ce samedi 23 décembre, où ils seront sur scène aux côtés de leurs aînés, pour le traditionnel chanté nwel qui rassemble des milliers de personnes, à Jarry.

Christelle a choisi de jouer du saxophone, l'instrument phare de Benzo. Avec Eric Maximilien, directeur musical de Kasika, il la guide. La jeune femme a découvert à quel point, jouer n'était pas une mince affaire. Lui pour qui cela semble si facile. Mais pour le membre incontournable de Kasika, la transmission est essentielle.

Benzo, saxophoniste de Kasika et Christelle Collot, saxophoniste de Kasika 2.0 • ©Ludovic Gaydu

Christelle s'accroche et soutient les autres membres de la troupe. Comme Stéphanie Lecolas, la bassiste.

Elle n'avait jamais joué d'un instrument. Mais toujours prête à repousser ses limites, comme les autres, elle a accepté de relever le défi. C'est avec fierté qu'elle participe à l'aventure.

Ken Vasseaux, le guitariste, lui aussi se sent l'âme d'un conquérant... Il arrive petit à petit à "sortir des sons" de son instrument. Il reconnaît volontiers ne pas être un adepte du solfège, mais le clame haut et fort, il a "l'oreille". Et le moins que l'on puisse dire c'est qu'avec les chanteurs, les choristes, le batteur, les tambouyé et tous les autres, la musique de Kasika 2.0 donne envie de danser.