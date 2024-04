Génération 2000 : l’ancienne judokate devenue ergothérapeute et auteure Leïla Couriol, se raconte dans une trilogie

Elle a fait de son parcours et de ses rencontres une force. Elle n’en voit que le côté positif, avec cette conclusion : rebondir est toujours possible. Leïla Couriol n’en finit pas d’explorer de nouvelles pistes, sur son cheminement. Ancienne judokate, elle exerce comme ergothérapeute, se spécialise dans le développement personnel et écrit des histoires aux allures d’autobiographies.

Pour la dernière chronique "Génération 2000", nous sommes allés à la rencontre de Leila Couriol. Cette jeune femme a toujours attaché une grande importance au développement personnel. Ambitieuse et acharnée, elle a suivi des études dans le sport, puis dans le paramédical, d'abord dans l'Hexagone, avant de revenir exercer en Guadeloupe et de créer l'association "Jénès Douvan".

On la connaît aussi pour s’être brillamment illustrée sur les tatamis, durant plus de 25 ans, localement et à l’échelle nationale, puisqu’elle est une ancienne judokate. Elle avait de qui tenir, puisque son père est l’ancien international de handball Eddy Couriol.

Professionnellement, depuis 20218, elle exerce en tant qu’ergothérapeute au centre gérontologique de Palais Royal, aux Abymes, après avoir obtenu son diplôme d’état à l’issue de 3 années d’études.

Aujourd'hui, à 35 ans, elle écrit et partage tout ce qu'elle a appris au fil de ses expériences ; la voilà donc écrivaine. Cette passion est synonyme d’exutoire.

Je me suis servie des personnes qu’il y avait autour de moi pour pouvoir mettre en exemple certaines situations et démontrer à quel point la vie n’est pas finie et qu’on peut toujours rebondir. Leila Couriol, ancienne judokate, ergothérapeute et écrivaine

Les deux premiers ouvrages d’une trilogie ont d’ores et déjà été publiés : "Une fenêtre sur ma vie" (janvier 2020 – éditions Jets d’Encre) et "Le balcon de la découverte" (Février 2022 – éditions Jets d’Encre), des récits qui oscillent entre autobiographie et développement personnel.

En visionnant son portrait, vous constaterez que Leïla Couriol est un exemple de générosité, appréciée pour son calme, sa patience et son altruisme, notamment par ses patients.

REPORTAGE/

Reporteur : Mickaël Bastide

Reporteur d’images : Ludovic Gaydu

Monteur : Mohan Vaïtilingon

Mixeur : Gilbert Barnabot