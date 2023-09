Génération 2000 : la vie d’étudiants des martiniquais Mathis et Xavier, en Guadeloupe

La rubrique "Génération 2000" est consacrée à deux étudiants martiniquais inscrits à l’université en Guadeloupe, qui mutualisent leurs budgets respectifs, afin de mieux négocier l’aspect budgétaire de leur situation. En ces temps de hausse de la précarité des jeunes, ils nous révèlent leurs astuces. Découverte de deux garçons complices, motivés et très organisés.

Nadine Fadel, avec Rudy Rilcy •

C’est une problématique qui s’accentue en France, y compris dans les Outre-mer : le coût de la vie étudiante augmente et, avec lui, la précarité de ceux qui suivent un cursus post-Baccalauréat.

Les étudiants martiniquais Mathis Mérine et Xavier Agasseau ont trouvé une solution, pour réduire leurs dépenses : ils mutualisent leurs moyens, "de façon équitable".

Tous deux inscrits en deuxième année de Science et Technique des Activités Physiques et Sportives (STAPS) à Fouillole, l’un des pôles guadeloupéens de l’Université des Antilles (UA), ils partagent aussi leur logement, dans la périphérie de Pointe-à-Pitre. Mais la colocation impose aussi une conduite, de la part de chacun, assez stricte et responsable. Les deux garçons s’organisent pour les tâches ménagères, les courses et la préparation des repas. Comme ils se connaissaient déjà auparavant, tout ce passe finalement de manière fluide.

Outre leurs études, suivant un emploi du temps chargé, et la vie quotidienne, les compères s’accordent des moments de pause, entre découverte de la Guadeloupe et jeux vidéo.

La vie d’étudiants des martiniquais Mathis et Xavier, en Guadeloupe - 09/2023. • ©Rudy Rilcy

Nous leur avons consacré le premier numéro de la saison 2023/2024 de notre rubrique "Génération 2000", consacrée à la jeunesse locale.

REPORTAGE/

Reporteur : Rudy Rilcy

Monteur : Marius Avril

Mixeur : Gilbert Barnabot

1ère diffusion dans le journal "13h00 en Guadeloupe" du 07/09/2023.