Génération 2000 : Lynda Chalder docteure en biochimie - médecine moléculaire

Tout est possible quand on croit en ses rêves et que l’on se donne les moyens d’atteindre ses objectifs. C’est en suivant cette ligne conductrice que Lynda Chalder a passé avec succès son doctorat en biochimie-médecine moléculaire, à Montréal. Ses connaissances, la jeune lamentinoise les met désormais au service de l’Université des Antilles et, donc, de la jeunesse locale.

Mickaël Bastide, avec Nadine Fadel •

Dans la rubrique "Génération 2000", dans laquelle nous zoomons sur les jeunes talents de Guadeloupe (et ils sont nombreux !), plein feu cette fois sur Lynda Chalder, une tête bien pleine, une ténacité sans faille quand il s’agit d’atteindre ses objectifs et une volonté de transmettre ses savoirs aux générations montantes de l’archipel. Le jour de ses 34 ans, cette Lamentinoise a passé avec succès son doctorat en biochimie-médecine moléculaire à l’université de Montréal ; une date devenue d’autant plus inoubliable. Je clôture ce chapitre avec les félicitations du jury. Donc c’est très important pour moi. C’est un défi ; partir à l’université de Montréal (je peux inscrire le Canada, avec l’hiver, sur mon CV), psychologiquement, il fallait que je compile la détermination, la motivation, un boost à chaque fois, pour me permettre d’avancer, de tenir le cap. Lynda Chalder, Docteure en biochimie-médecine moléculaire Le fruit de son travail lui a permis de publier trois articles scientifiques, dont un ayant pour thème le "Covid long", dans la prestigieuse revue Nature Communications. "Enfin rentrée à la maison", Lynda Chalder a été recrutée mi-novembre 2023 à l’Université des Antilles (UA) ; elle mène donc des recherches, désormais, là où elle a fait une partie de ses études.

Le parcours de cette professionnelle ravit ses collègues et est une source d’inspiration pour les étudiants guadeloupéens. REPORTAGE/

