Génération 2000 : Wilhem Pommier, passionné de sport mécanique et travailleur assidu

Le rallye automobile, des études de droit des affaires, un projet de création d’entreprise et un emploi dans l’agroalimentaire... mais comment fait Wilhem Pommier pour mener de front tant d’activités ?! C’est très simple : c’est un passionné jusqu’au-boutiste. Rencontre avec un jeune qui en veut et se donne les moyens d’atteindre ses objectifs, tout en se faisant plaisir.

Dans cet épisode de la série "Génération 2000", consacrée aux jeunes de Guadeloupe qui s’activent et/ou vivent leurs rêves, nous partons à la rencontre de Wilhem Pommier, ou plutôt à bord du bolide qu’il conduit à grande vitesse chaque fois que possible. À 23 ans, le jeune homme jongle entre sa passion pour le rallye automobile et ses projets professionnels.

Parallèlement à ses études, il travaille dans une entreprise spécialisée dans l’agroalimentaire, dans laquelle il est comme un poisson dans l’eau : il y a foule de tâches mécaniques à faire !

Je suis assistant de production. C’est-à-dire que je vais m’occuper de tout ce qui est réglages des machines et contrôle qualité, en bout de chaîne, pour m’assurer que les produits sont conformes aux exigences commerciales. Wilhem Pommier, 23 ans, pilote de rallye automobile

À en croire son employeur, ce garçon a tout pour plaire, dans le monde du travail : débrouillard, réactif, sérieux, rigoureux et digne de confiance.

Vraiment, c’est un jeune qui me plaît. Pourvu qu’il continue. Je sais qu’il ne fera pas sa vie chez moi, mais c’est vraiment un gars très très intéressant. Pascal Marsolle, président de Spice Créole Food

Et ce n’est pas son père qui dira le contraire ! Pour lui, la passion qu’a Wilhem pour la compétition automobile lui profite.

Il a un esprit de synthèse, il veut toujours aller plus loin. Dans l’éducation ça a été le maître mot : la persévérance. Aujourd’hui, il l’applique à la lettre, en compétition, dans son travail et même au quotidien. C’est ce qui est fabuleux pour moi. Éric Pommier, père de Wilhem

Et, en effet, Wilhem a d’autres projets : tout juste diplômé d'un Master 2 en "Droit des affaires", sésame décroché à l'Université des Antilles, le jeune pilote se prépare à lancer son entreprise, avec un ami.

Les deux jeunes hommes ne dévoilent pas encore ce dont il s’agit mais, jour et nuit, ils se préparent au lancement de cette future société.

Et, par chance, c’est en Guadeloupe qu’ils ont la ferme intention de concrétiser leurs rêves.

Je considère aujourd’hui que ma place est ici, parce qu’on a énormément de choses à accomplir ici, sur notre territoire guadeloupéen et je veux en faire partie. Je veux faire partie de ceux qui veulent tirer la Guadeloupe vers le haut. Donc, c’est ici ma place et c’est ici que je resterai. Wilhem Pommier, 23 ans, pilote de rallye automobile

L’archipel a tout à gagner, en gardant en son sein des garçons aussi déterminés !

REPORTAGE/

Rédacteur et reporteur d’images : Patrice Gonfier

Images additionnelles : EP EVENTS

Monteur : Thierry Gayadine-Harricham

Mixeur : Sébastien Édouard