Un mois sans eau : la détresse d'une résidente des Abymes

Joanie habite dans le lotissement "Village Fleury", à Chauvel, sur le territoire de la ville des Abymes. Elle est propriétaire de sa maison. Depuis un mois, les robinets de son logement sont à sec. Les autres habitants du secteur sont soumis au même régime sans eau. La détresse, au sein de tous ces foyers, est donc la même.

Tous ont beau entendre que cette pénurie est causée par une rupture de canalisation indépendante de la volonté de l’opérateur gestionnaire de la ressource, cet argument n’atténue pas les souffrances causées par la situation.

Ces usagers font partie de ceux impactés par la casse de la canalisation principale (FEEDER) qui relie la Basse-Terre à la Grande-Terre, après un acte présumé de malveillance. Sauf que 10 jours avant, ils étaient déjà victimes d’une coupure et, depuis la fin des réparations, rien n’a changé.

Quatre semaines à espérer que l’eau va à nouveau couler, qu’il sera possible de se doucher, de tirer la chasse d’eau, de faire la vaisselle, d’assurer l’hygiène de la maison ou encore de cuisiner, sans avoir à acheter des bouteilles d’eau minérale, ni transporter des mètres cubes de ce liquide indispensable.

Le pire, pour Joanie, c’est le manque de réponses et de solutions.

Un cauchemar, un calvaire, une situation pesante au quotidien, pour les familles concernées.

On est un peu désarmés. On ne sait plus à qui s’adresser. On essaie d’appeler la municipalité, les élus... personne n’a de réponse. On essaie de bénéficier de ce qui est mis en place, la distribution d’eau, on ne nous répond pas. Le SMGEAG a l’habitude d’envoyer des SMS pour toutes espèces de factures, mais nous n’avons aucune information sur notre situation. Donc, on se sent lésés, laissés de côté et on se demande si on est considérés comme des citoyens, comme des êtres humains.