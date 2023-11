Obstruction du canal de Belle-Plaine : les riverains ont manifesté leur colère

Il était difficile de circuler à Belle-Plaine, section de la commune du Gosier, ce lundi matin. Les parents d’élèves du collège Edmond Bambuck, en particulier, ont peiné à conduire leurs enfants jusqu’à leur établissement. La faute à un barrage des riverains, qui ont ainsi manifesté leur colère, pour dénoncer le comblement du canal.

Nadine Fadel, avec Peggy Robert et Jean-Marie Mavounzy •

La circulation était très difficile, ce lundi matin (20 novembre 2023), à l’heure de pointe, entre 4h00 et 8h00, du côté de la section Belle-Plaine, Le Gosier. Les riverains ont érigé un barrage, non loin du collège "Edmond Bambuck", pour protester contre un chantier, dont ils craignent les conséquences.

Barrage érigé par les riverains de Belle-Plaine, Le Gosier - 20/11/2023. • ©Peggy Robert

Ils dénoncent le fait que des camions de tuf soient déversés et comblent les canaux et ravines de la zone ; ce, alors que le secteur est déjà régulièrement impacté par des épisodes d’inondation, en cas de fortes pluies.

En effet, les derniers phénomènes cycloniques (Fiona en septembre 2022, Philippe et Tammy en octobre 2023, etc.) ont révélé les problèmes d’aménagement du territoire, qui exposent les habitants aux débordements des eaux de ruissellement.

Nou vlé tibwen konsidérasyon an ti kartyé annou a Bel-Plenn [Traduction du créole : Nous voulons un peu de considération, dans notre petit quartier de Belle-Plaine] Une des pancartes des manifestants

Nous, population de Belle-Plaine, avons marre de la montée des eaux, avons marre de voir passer tous les jours des camions de tuf, pour combler autour du canal. Une des pancartes des manifestants

Les manifestants ne laissaient passer personne, jusqu’à ce que les forces de police interviennent pour les déloger, peu avant 8h00... en vain. Ils ont la ferme intention de rester là jusqu'à obtenir une réponse satisfaisante à leurs doléances.

Les riverains de Belle-Plaine en colère demandent au maire d’intervenir pour mettre fin aux travaux d’obstruction du canal censé permettre l’évacuation de l’eau, déjà sous-dimensionné, au regard des dégradations régulièrement observées.

Pourtant, il y a déjà eu plusieurs interventions, sur place ; des "semblants de curage", selon les habitants du quartier, qui compte 103 logements, dont de nouvelles constructions.