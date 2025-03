Bal de la rose 2025 : les groupes ultramarins se préparent à enflammer Monaco

La 69ᵉ édition du bal de la Rose est organisée ce week-end à Monaco. Cet évènement est donné au profit de la fondation Princesse Grace. Les Outre-mer seront représentés lors ce rendez-vous mondain par les groupes Kozéika Panam et Ethnick’97, et la DJ Carla Genus.

Les "costumes cravates noirs " et les robes de gala seront de rigueur ce samedi pour participer au rendez-vous mondain très attendu de la principauté de Monaco. En présence du Prince Albert II de Monaco, le bal de la Rose, donné au profit de la fondation Princesse Grace, sera animé par Stéphane Bern.

Comme chaque année, tous les fonds récoltés lors de cette soirée caritative seront reversés à la Fondation de la Princesse de Grace. Le thème de cette 69ᵉ édition est la Caraïbe. Deux groupes des Outre-mer seront présents, Ko zéika Panam et Ethnick’97, ainsi que la DJ Carla Genus.

Etnick’97 a un programme chargé

Habitués à défiler chaque week-end, les membres d’Ethnick’k ne veulent pas se rater et peaufinent encore et encore leur prestation. Vingt membres vont faire le déplacement à Monaco et ils ont déjà les yeux remplis d’étoiles. "Pour moi, c'est un honneur et en même temps une fierté, souffle Sophie, danseuse du groupe. C’est une fierté d’aller et montrer cette culture, cette envie et cette joie. J’espère qu’ils vont pouvoir participer et danser dans cette ambiance". Au son des conques à lambi [mollusque marin, NDLR] et tambours, chaque pas est répété avec enthousiasme et concentration.

Il faut dire que le programme prévu par le groupe s'annonce chargé. Ils n'auront que quinze minutes pour se produire et faire le spectacle. "On a envie de montrer le Gwo-ka, le Bèlè, le carnaval, on veut aussi montrer le mazurka, on a beaucoup de choses à dire", glisse Marie-Catherine Fardin, directrice artistique de l’association Ethnick’97.

"Je vais mettre en avant les Antilles francophones"

La pression monte aussi pour le groupe 100% féminin, Kozéika Panam. Tout fraîchement arrivé dans le paysage hexagonal, ils sont ravis de cette vitrine inattendue et ont soigné les moindres détails. "Les tenues ont été confectionnées par les équipes de Monaco, de la tête aux pieds, et chapeauté par Christian Louboutin. Le thème étant les Caraïbes, on va opter pour du madras", détaille l’une des coordinatrices de la troupe.

En plus de ces groupes, une DJ de la Guadeloupe sera aussi de la partie. Carla Genus, qui est à la fois, chanteuse et DJ, est en général plutôt amoureuse du dancehall et du shatta (genre musical en Martinique). À Monaco, l’artiste aura deux heures pour faire vibrer la salle. "Je vais mettre en avant les Antilles francophones, parce que souvent, elles sont laissées derrières. Je vais aussi essayer de parler à tout le monde, parce que je pense que le public sera de tout âge", dit-elle.

Les représentants ultramarins ont tous hâte de faire honneur à l’évènement princier et de donner une belle image de la culture de leur territoire.