Un policier accusé de vol avec effraction

Un policier comparaît ce jeudi 19 décembre devant le tribunal correctionnel de Pointe-à-Pitre pour vol avec effraction en réunion. Le brigadier-chef et un présumé complice sont soupçonnés d’avoir volé des biens sur une scène de crime, la maison de la principale suspecte du meurtre d'Alain Célini

Peggy Robert avec Guadeloupe la 1ère •