Un corps sans vie sur le rivage de la plage des Salines

Un corps non identifiable, pour le moment, a été découvert sur la plage des Salines, au Gosier. La police nationale est en charge de l’enquête.

Nadine Fadel •

Macabre découverte, ce jeudi 16 mars 2023, sur la plage des Salines, au Gosier : un corps flottant, en bordure de rivage.

C’est à 10h09 que le Service départemental d’incendie et de secours (SDIS) a été appelé à intervenir sur place.

Selon les pompiers, la personne ne peut être identifiée, car la dépouille est gonflée ; le signe sans doute d’un long séjour dans l’eau, avant d’arriver là.

La police nationale a procédé aux prélèvements nécessaires, pour l’enquête. Le but premier des forces de l’ordre est de savoir qui est ce(te) malheureux(se). Il faudra ensuite déterminer les causes de la mort et la provenance du corps.