Le nouveau chien de la gendarmerie de Guadeloupe a fait ses preuves !

M., le nouveau berger belge Tervueren de la gendarmerie de la Guadeloupe a découvert de la drogue et des armes à feu, au domicile d'un individu, à Moule - 07/2024.

Il a eu du flair, le nouveau berger belge Tervueren de la gendarmerie de la Guadeloupe, en indiquant les planques d’un détenteur de drogue et d’arme à feu, à Moule, cette semaine. On n’en attendait pas moins de lui, vu qu’il a été spécifiquement été formé pour cela. Le contrevenant est derrière les barreaux pour 15 mois et le brave chien reçoit les honneurs de l’équipe cynophile qu’il vient d’intégrer !

Le début d'une belle carrière !

La nouvelle recrue de la gendarmerie de la Guadeloupe a d’ores et déjà fait ses preuves ! Intégré au groupe d’investigation cynophile (GIC) du corps militaire, le jeune berger belge Tervueren, arrivé le 15 juillet dernier dans l’archipel, a contribué à la découverte d’un stock de produits illicites, en début de semaine : 170g d’herbe de cannabis, 7g de cocaïne, un fusil de chasse à double canon et une cartouche non percutée. Le flair de M. (son nom n’est volontairement pas divulgué, afin qu’il ne soit pas perturbé par des appels intempestifs en intervention) est spécifiquement entraîné ; ce chien de 14 mois est spécialisé dans la recherche de stupéfiants, armes, munitions et billets de banque (SAMBI).

Lors de cette opération, il a pu démontrer son savoir-faire, à ses nouveaux collègues. La perquisition en question a été réalisée au domicile d’un détenteur de stupéfiants, interpellé par le peloton de surveillance et d’intervention de la gendarmerie (PSIG) et le détachement de surveillance et d’intervention (DSI) du Moule, lors d’une opération de lutte contre la délinquance. Après avoir tenté d’échapper au contrôle, l’individu a été interpellé en possession de 80 g d’herbe de cannabis, 7,5g de crack et 5g de cocaïne. Face à son attitude, il a été décidé de faire appel à une équipe cynophile de la gendarmerie pour la perquisition de son domicile. Gendarmerie de la Guadeloupe C’est là qu’est brillamment entré en jeu le limier... pour le malheur du contrevenant. Ce dernier, jugé dans le cadre d’une procédure de comparution immédiate, par le tribunal de Pointe-à-Pitre, a été condamné, le 1er août, à 15 mois de prison ferme, avec mandat de dépôt et 1500 euros d’amende.

