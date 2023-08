Fête des Cuisinières de Guadeloupe : 107 ans de célébration des traditions et de transmission

Partager :

C’est l’un des rendez-vous incontournables des grandes vacances scolaires, chaque année : la fête des Cuisinières. L’évènement en est à sa 107ème édition. Après la cérémonie religieuse en l’église Saint-Pierre et Saint-Paul, les porteuses de traditions culinaire et vestimentaire ont défilé dans les rues de Pointe-à-Pitre ; un moment plein de charme, de joie et de couleurs. Pour l’aspect gourmand de cette célébration, un déjeuner dansant a ensuite été organisé au sein du terminal de croisières.

Nadine Fadel, avec Colette Borda et Lydia Quérin •

Chaleur humaine et chaleur météorologique étaient entremêlées, à Pointe-à-Pitre, alors que les Cuisinières de Guadeloupe ont été dignement fêtées, comme le veut la tradition. 107ème Fête des Cuisinières de Guadeloupe - 12/08/2023. • ©Mickaël Bastide Ce 12 août 2023 est en effet le premier samedi après la Saint Laurent, leur Saint-Patron. Saint-Patron des Cuisinières, lors de leur 107ème fête - 12/08/2023. • ©Mickaël Bastide Et la pluie n'a pas réussi à faire baisser la liesse populaire ! 107ème Fête des Cuisinières de Guadeloupe - 12/08/2023. • ©Mickaël Bastide Comme de coutume, parées de leurs larges sourires, de leurs plus beaux atours (madras, colliers chou, dentelle et tabliers brodés) et de leurs plateaux gourmands, les Cuisinières ont assisté à la messe célébrée en leur honneur, à l’église Saint-Pierre-et-Saint-Paul. Puis, dès midi, elles ont défilé dans les rues de Pointe-à-Pitre, tout en distribuant des gourmandises au public venu nombreux. 107ème Fête des Cuisinières de Guadeloupe - 12/08/2023. • ©Mickaël Bastide Une halte a été prévue au marché aux épices, en présence d’un orchestre.

Un déjeuner dansant a ensuite été organisé sur le port, au terminal de croisières ; 700 personnes ont pu y participer. La fête des Cuisinières est un évènement codifié, véritable vitrine de la Guadeloupe.

Pour cette 107ème édition, le public était appelé à venir admirer et rendre hommage à ces femmes guadeloupéennes réputées pour leur talent culinaire et leur rôle important, en matière de préservation de la culture gastronomique créole, mais aussi vestimentaire. La robe traditionnelle, c’est très important pour nous. Il y a un port à avoir, il y a de la rigueur, même dans le comportement ! C’est une attraction touristique, puisque nombre de tour-opérateurs vendent la fête des cuisinières dans le monde entier. Rony Théophile, président de l’association des cuisinières de la Guadeloupe (ITW de Colette Borda) Rony Théophile, président des Cuisinières de Guadeloupe • ©Mickaël Bastide Le thème, cette année, était "la culture indienne dans nos us et coutumes culinaires". La fête des Cuisinières est bel et bien une institution, un évènement incontournable, localement, porté par une association qui a su se renouveler et fédérer autour d’elle, au fil des décennies : Il y a de jeunes personnes qui y adhèrent, lentement mais sûrement. La plus jeune cuisinière maintenant a 9 ans ! Nous en avons de 17 ans, de 21 ans... La plus âgée, en ce moment, a 93 ans. La fête des cuisinières est une particularité guadeloupéenne ; ça n’existe nulle part ailleurs. Il y a des regroupements de cuisiniers mais, pour l’instant, dans la Caraïbe, c’est la seule association qui existe. Nous "marrainons" la Martinique, Marie-Galante, nous avons un jumelage avec Sainte-Lucie, nous allons peut-être bientôt partir pour La Barbade. Notre façon de voir les choses, c’est déjà le vivre ensemble, partager ce que nous avons culturellement. Rony Théophile, président de l’association des cuisinières de la Guadeloupe (ITW de Colette Borda) 107ème Fête des Cuisinières de Guadeloupe - 12/08/2023. • ©Mickaël Bastide Le parrain de la Fête des Cuisinières 2023 est le poète et homme politique Ernest Moutoussamy. Celui-ci a été "baptisé" au rhum blanc, de même que le président des cuisinières ! Voici un aperçu de l’ambiance très festive de ce samedi matin, à Pointe-à-Pitre, sur les pas des Cuisinières de Guadeloupe : 107ème Fête des Cuisinières de Guadeloupe - 12/08/2023. • ©Mickaël Bastide et Lydia Quérin - Guadeloupe La 1ère

Partager :