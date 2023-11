La ville de Pointe-à-Pitre s’apprête à rendre hommage à Henri Bangou

Henri Bangou, ancien sénateur et maire honoraire de Pointe-à-Pitre, décédé à l’âge de 101 ans, le 21 novembre 2023.

A Pointe-à-Pitre, le week-end et la journée de lundi seront consacrés au recueillement, aux funérailles et à un hommage populaire rendu à Henri Bangou, qui a écrit une longue page de la ville et est décédé, mardi.

La ville de Pointe-à-Pitre organise une journée de recueillement, en hommage à l’ancien sénateur et maire honoraire Henri Bangou, décédé à l’âge de 101 ans, le 21 novembre 2023 ; rendez-vous est donné à l’ensemble des administrés, pour des veillées populaires, sur la place de l’Hôtel de ville, demain (samedi 25 novembre), de 18h30 à 22h00, puis dimanche, de 8h30 à 10h30. Le 26 novembre, la cérémonie religieuse sera célébrée à l’église Saint-Pierre et Saint-Paul. L’inhumation du fondateur du Parti progressiste démocratique guadeloupéen (PPDG) se fera au cimetière de la ville de Pointe-à-Pitre. Journée ville morte, lundi Dans ce contexte, la municipalité a décrété une journée de deuil des personnels de la collectivité ; il est question de la fermeture exceptionnelle des services de la ville, le lundi 27 novembre.

Par ailleurs, les crèches municipales, ainsi que les établissements scolaires du primaire (écoles maternelles et élémentaires) resteront portes closes, également lundi. Les parents devront s’organiser pour trouver des solutions de garde, pour leurs enfants.

Les activités reprendront leur cours normal le mardi 28 novembre 2023, aux horaires habituels. Dans un communiqué, la ville annonce aussi qu’en raison des funérailles, toutes les manifestations prévues sur le territoire de Pointe-à-Pitre, les 25 et 26 novembre, sont reportées à une date ultérieure.

