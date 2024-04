Le couvre-feu pour les mineurs annoncé par le ministre de l'Intérieur accueilli avec scepticisme à Pointe-à-Pitre

À Pointe-à-Pitre, ce vendredi matin, pas de grosse affluence dans les rues, mais une activité économique en mode survie depuis les faits dramatiques du mois dernier : 4 agressions, 1 meurtre. Autant dire que le ministre était attendu.

Gérald Darmanin s'est rendu sur place, au soir de son arrivée, pour une opération "Place nette" menée par les forces de l'ordre. Le ministre de l'Intérieur a ordonné, mercredi soir (17 avril), l'instauration d'un couvre-feu pour les moins de 18 ans, pour tenter d'enrayer la flambée de violence et la délinquance observées dans l’archipel. Une mesure effective dès la semaine prochaine et ce, pour deux mois, dans la ville de Pointe-à-Pitre uniquement.

Mais cette interdiction temporaire ne semble pas à la hauteur des attentes.

Tout ce qui peut emmener un mieux en matière de sécurité, on ne va pas cracher dessus, on prend, c'est une évidence. Mais, un peu plus d'effectifs et un peu plus de bleu dans les rues, cela nous permettrait à nous aussi de vivre un peu mieux.