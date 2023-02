Mercredi des Cendres : 1er jour du Carême

En ce Mercredi des Cendres, les Catholiques entrent en Carême. Durant quarante jours, ils sont invités à se centrer sur l’essentiel, sur la parole de Dieu, ainsi qu’au partage et à l’aumône.

Nadine Fadel •

Ce mercredi 22 février 2023 est synonyme d’entrée en Carême des Catholiques. Cette période qui, en Guadeloupe, vient juste après les festivités carnavalesques, est très importante pour les fidèles. Ces derniers ont fait acte de foi, en se rendant à la messe, ce jour.

En ce Mercredi des Cendres, les prêtres ont déposé un peu de cendre sur le front de chacun, en signe de pénitence ; ainsi est symbolisée la fragilité de l’Homme, mais aussi l’espérance en la miséricorde de Dieu, à qui on demande pardon de ses péchés.

Célébration du Mercredi des Cendres à l'église St-Pierre et St-Paul - 22/02/2023. • ©François-Joseph Ousselin

A Pointe-à-Pitre, l’église Saint-Pierre et Saint-Paul était pleine. Le curé de la paroisse, le père Edouard Silène, a été en accord avec le message du Pape François.

Pour le Carême, le Saint Père a prôné une prise de recul, en s’appuyant sur les évangiles de Matthieu, de Marc et de Luc. La réponse du Seigneur à l’incompréhension manifestée par les disciples à son égard a été de les emmener à l’écart du quotidien dans lequel ils étaient enfermés, et de monter sur une haute montagne.

Même si nos activités ordinaires requièrent que nous restions aux lieux habituels, en vivant un quotidien souvent répétitif et parfois ennuyant, pendant le Carême nous sommes invités à monter “sur une haute montagne” avec Jésus, pour vivre avec le Peuple saint de Dieu une expérience d’ascèse particulière. Pape François

Jusqu’au jeudi 6 avril 2023, soit durant quarante jours (sans compter les dimanches), les Catholiques sont invités à se donner des moyens concrets, dans la prière, la pénitence et l’aumône, pour discerner les priorités de leur vie. Le temps du Carême est un temps autre qui incite à une mise à l’écart, pour faire silence et être ainsi réceptif à la Parole de Dieu.

Certains associent le carême à un jeûne et se privent de quelque chose qui leur est nécessaire ou agréable, pour se donner le temps de se concentrer sur l’essentiel.

A PROPOS/

Le Carême est un temps de pénitence et de conversion, qui s’ouvre avec le Mercredi des Cendres et culmine dans la semaine qui précède Pâques, la Semaine Sainte. Celle-ci commence avec le Dimanche des Rameaux (célébration de l’entrée solennelle du Christ à Jérusalem) et inclut le Jeudi Saint (célébration de l’institution de l’eucharistie par le Christ), le Vendredi Saint (célébration de la Passion du Christ et de sa mort sur la croix) et s’achève avec la veillée pascale, pendant la nuit du Samedi Saint au Dimanche de Pâques (jour par excellence du baptême et de l’eucharistie).