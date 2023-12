Pointe-à-Pître réinvente ses logements sociaux

C’est une petite révolution pour Pointe à Pitre qui s'est joué ce vendredi 22 décembre 2023. La ville a décidé de céder son parc de logement locatif social à la SIG. Un projet qui s’inscrit dans le cadre de l’opération de rénovation urbaine mais aussi une belle opération financière pour la commune de Pointe à Pitre qui s'organise toujours pour réduire par tous les moyens son déficit.

FJO. avec Ch. Théophile et M. Bastide •

C'est dans le cadre de l'opération « Réinventons Lapwent » proposée par la SIG pour la transformation des quartiers de Bergevin, Mortenol, Georges Roux, Louisy Mathieu et Légitimus (immeuble des Fonctionnaires) que s'inscrit la cession de tous ces immeubles. Ils étaient certes gérés par la SIG mais appartenaient à la ville, ce qui limitait toute possibilité de financement d'une rénovation de cet habitat social.

©Guadeloupe

Deux signatures qui officialisent le lancement effectif de l'opération "réinventons Lapwent" • ©PàP

L’acte de vente des immeubles concerné signé par Harry Durimel et Olivier Bajard, le directeur de la société Immobilière de Guadeloupe, devrait donc permettre la construction et la réhabilitation de 1 645 logements sociaux et intermédiaires, mais aussi de transformer les espaces où ils se situent pour leur redonner une nouvelle dynamique.

Au départ, la SIG nous proposait 25 millions. Le conseil municipal m'a autorisé à négocier. Ces négociations nous ont permis d'obtenir 30 millions pour cette vente. Nous avons eu une évaluation du service des Domaines, et nous considérons que nousa vons venu à un pris supérieur et que nous avons fait une affaire plutôt bonne. Harry Durimel, maire de Pointe-à-Pître

©Guadeloupe

. • ©M. Bastide

Du côté des résidents de ces anciens bâtiments de la ville, désormais propriétés de la SIG, c'est un ouf de soulagement que tous émettent. Ils veulent croire en des lendemains meilleurs que ceux qu'ils ont connus quelquefois depuis un demi-siècle.

©Guadeloupe

Pour les deux partenaires, « Réinventons Lapwent » permettra de mettre en œuvre des objectifs communs souhaités par les deux parties mais aussi par les locataires de ces résidences :

Ouvrir le quartier à tous grâce au développement d’une offre diversifiée de logements

Redynamiser la vie économique, culturelle et sociale de ces quartiers

Concevoir des espaces de vie agréables et durables

Co-construire ces nouveaux quartiers avec leurs habitants actuels et futurs

©Guadeloupe

Une opération qui entre aussi dans la quête de solutions pour résorber le déficit de la ville de Pointe-à-Pître. Chiffré à 36 ou 39 millions en fin 2022, avec cette opération il devrait passer à 5 ou 6 millions en cette fin d'année 2023.

La ville espère d'ailleurs prendre un nouveau départ en 2024 en regagnant une capacité d'investissements qui, elle l'espère, lui permettra de répondre avec plus d'efficacité aux attentes des Pointois.