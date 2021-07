Un air de vacances au milieu des bâtiments de Mortenol à Pointe-à-Pître

Un jeune garçon qui trotte sur le dos d'un cheval entre des bâtiments, c'est la volonté des résidents de ce quartier qui veulent tout mettre en œuvre pour que leurs enfants aient de vraies vacances. Et les activités se suivent et ne se ressemblent pas, pour le plus grand plaisir des enfants

Sous la conduite attentionnée de Claire, ce jeune garçon fait une belle démonstration équestre. Comme s'il avait toujours pratiqué les sports équestres.

Une image un peu insolite d'ailleurs dans ce quartier de Pointe-à-Pître. Et pourtant, elle est presqu'habituelle pour les résidents de Mortenol depuis que leur association "Viv' Ansanm a Mowtenol" a décidé de prendre les choses en main. Il fallait permettre à tous les enfants de bénéficier d'activités ludiques ou sportives à la porte de chez eux. Et c'est ensemble qu'ils sont en train de remporter leur pari. Jocelyne Trobo, trésorière de l'association "VAM"

Présente avec ces jeunes le lundi et le mardi, Claire du Centre équestre de Saint François a vraiment conscience de leur apporter bien plus qu'une simple activité sportive. Parce que, sur le dos d'un cheval que l'on a appris a maîtriser c'est à la conquête de soi-même que l'on se lance Claire Dracius, monitrice d'équitation au Centre équestre de Saint François Jiwel et ses camarades ont appris que faire de l'équitation c'est s'occuper de tous les instants du cheval... • ©FJO. Anne-Maelle fait partie des jeunes cavaliers du ,jour. Après quelques mésaventures sur sa monture, elle n'a qu'un désir, recommencer et même au-delà de ce seul temps de vacances. Anne-Maëlle, cavalière Et pour le quartier dans son ensemble, c'est comme un énorme élan d'oxygène qui se vit pendant ces vacances entre les murs de Mortenol. ©FJO.

