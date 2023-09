Un plan Marshall contre la précarité qui règne dans les rues et les quartiers de Pointe-à-Pître

Ary Durimel, le maire de Pointe-à-Pître part en guerre contre la précarité, l’insalubrité, la délinquance, la prostitution qui gangrène la ville. Il en appelle à l'Etat pour que la situation soit prise au sérieux et que des moyens conséquants lui soient octoyés pour mener à bien ce combat de tous les jours dans cette ville, carrefour de la Guadeloupe

FJO. avec Y. Elie •

C’est à travers une lettre adressée au Préfet de région que le maire de Pointe-à-Pître Ary Durimel a tenu à tirer la sonnette d’alarme quant à la situation insoutenable dans laquelle sa ville est plongée.

Insécurité, insalubrité sont deux des nombreuses nuisances commises ou vécues par des personnes dites sans domicile fixe.

Toxicomanes, délinquants et prostitués qui provoquent l’exaspération des acteurs économiques de la ville .

Pour éradiquer toutes ses déviances, le maire de Pointe-à-Pître en appel au service de l'État et à la mise en place d’un plan Marshall.

. • ©O. Duflo

Une telle situation, d'autres villes de l'Hexagone la connaissent et certaines ont, au début de l'année, fait appel à l'Etat pour combattre la précarité qui s'installe et s'étend dans leurs rues et dans leurs arrondissements. Sept propositions avaient alors été adressées à l'Etat. Parmi ces sept propositions, il y avait notamment la généralisation à tout le territoire du dispositif de décompte des personnes contraintes de dormir à la rue.

Les propositions concernent aussi le logement, avec la création de places en fonction des besoins des territoires. Même proposition d'adaptation aux besoins pour l'aide alimentaire ou encore l'accompagnement des personnes les plus fragiles.