Un vol de véhicule d’une extrême violence

C’est au petit matin que le vol de véhicule a eu lieu, à Bergevin. Le propriétaire a reçu des coups de crosse de fusil en plein visage. Blessé grave, il est à l’hôpital.

Nadine Fadel •

Il était 6h06 ce mardi 21 février 2023, quand un homme a été agressé et braqué, à la rue Saint-Louis du Sénégal de Pointe-à-Pitre, soit en pleine zone résidentielle, dans le quartier de Bergevin.

Le(s) malfaiteur(s) qui s’en est (sont) pris à lui a (ont) usé d’une extrême violence. En effet, la victime a reçu plusieurs coups de crosse de fusil. Son véhicule a été volé.

Les sapeurs-pompiers l’ont pris en charge, alors qu’il présentait un traumatisme facial ; grièvement blessé, il a été hospitalisé au CHU de la Guadeloupe.

Pour cette intervention, le Service départemental d’incendie et de secours (SDIS) a dépêché trois secouristes et une ambulance. La police nationale était aussi présente sur place.