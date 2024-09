Fermeture du golf municipal, restauration scolaire à l'arrêt, un conflit oppose le personnel communal de Saint-François et la mairie

Un mois et demi après son élection à la tête de la mairie de Saint-François, Jean-Luc Perian fait face à ses premiers conflits sociaux au sein du personnel communal. Ainsi le golf municipal a été fermé ce mardi matin pour une durée d’une semaine, à l’initiative du personnel et ce malgré l’avis négatif du maire de la commune. Les agents campent sur leur position.

Le premier conflit est somme toute assez classique, la quasi-totalité du personnel périscolaire soit 36 agents titulaires sur 37 sont en grève depuis hier matin. Il n'y a donc pas de restauration scolaire, pas plus que de prise en charge des enfants dans toutes les écoles de la commune. Les grévistes exigent la stricte application d'un protocole d'accord signé le 19 décembre dernier entre l'ancien maire Bernard Pancrel et la CGTG accord qui prévoyait le passage aux 35 heures pour 6 agents et le passage à 30h hebdomadaires au lieu de 28 actuellement pour les autres.

La non-application d'un accord signé en décembre 2023

Cet accord était applicable au 1er septembre 2024 soit il y a deux jours. Les agents sont rassemblés devant la mairie. Jean-Marie Brissac secrétaire général de l'union des agents des collectivités locales affiliée à la CGTG.

Jean-marie Brissac, Secrétaire général de l'Union des agents des collectivités locales CGTG • ©Eric Stimpfling - Guadeloupe la 1ère

Le maire de son côté se dit ouvert aux discussions avec les animatrices en grève mais affirme, compte tenu des difficultés financières de la commune ne pas pouvoir appliquer cet accord signé par son prédécesseur.

Jean-Luc Perian, maire de Saint-François • ©Eric Stimpfling - Guadeloupe la 1ère

Le golf fermé pendant une semaine, le maire conteste

Venons en maintenant au second conflit, un peu plus particulier voir carrément atypique, celui-là. Le personnel du golf a décidé de fermer le golf municipal pendant toute cette semaine et ce malgré l'avis contraire du maire.

Le golf de Saint-François, fermé par le personnel ce mardi 03/09/24 • ©Eric Stimpfling - Guadeloupe la 1ère

Selon un courrier, de Livio Lison le directeur du golf, que nous avons pu consulter, cette fermeture annuelle intervient depuis 2012 et permettrait d'apurer une partie des jours de récupération de certains agents. Un motif non valable selon le maire Jean-Luc Perian qui a donc demandé par courrier le maintien de l'ouverture, sans succès à l'évidence. Là encore le maire met en avant des travaux à venir et les difficultés financières qui ne permettent pas de fermer la structure pendant une semaine.