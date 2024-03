Très violente agression et tirs dans le quartier de l’Assainissement

Vraisemblablement pour une chaîne en or, 5 balles au moins ont été tirées sur un homme d'une vingtaine d'années, en plein cœur du quartier de l’Assainissement, ce mardi matin. La victime a été blessée et les malfaiteurs sont activement recherchés.

Nadine Fadel, avec Jean-Marie Mavounzy •

Des vidéos d'une rare violence sont d'ores et déjà partagées via les réseaux sociaux : un homme d’une vingtaine d’années a été blessé, dans le quartier de l’Assainissement (Point-à-Pitre/Les Abymes) par arme à feu. Il a reçu plusieurs balles alors que, selon des témoins, deux individus ont tenté de lui voler sa chaîne en or.

Les faits se sont déroulés ce mardi 12 mars 2024, peu après 10h00, à la rue René Wachter, non loin de l’entrée de la Chambre de commerce et d’industrie des îles de Guadeloupe (CCI IG), derrière le siège de Cap Excellence.

Les malfaiteurs ont accosté leur victime, alors qu’ils circulaient en scooter ; ils avaient dissimulé leurs visages. Une bagarre a eu lieu et les assaillants n'y sont pas allés de main morte. Alors qu'elle était à terre, la victime a reçu plusieurs coups de poing et de pied.

A l'image, les deux agresseurs, l'un en noir et l'autre en blanc. La victime, battue et visée par des tirs, est à genou - 12/03/2024. • ©Capture de vidéo amateur

Touchée au niveau des membres inférieurs et du bassin, elle a dû être médicalisée par le Service mobile d’urgence et de réanimation (SMUR), avant d’être acheminée au Centre hospitalier universitaire de la Guadeloupe (CHUG).

Les riverains et passants ont été choqués. C’est en plein jour que cette attaque a eu lieu, dans un secteur très fréquenté. Une nouvelle fois, la violence a frappé dans l’archipel et nul ne semble être à l’abri des bandits, qui n’hésitent pas à faire usage d’armes à feu.

Très rapidement, des agents de la police nationale ont été déployés sur les lieux de l’agression. La police scientifique a aussi procédé aux premiers relevés. L’enquête ne fait que débuter.