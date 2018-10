Un grave incendie fait 6 victimes à Saint-François

Un bilan lourd : 6 victimes

C'est un terrible drame qui s'est joué dans la nuit de mardi à mercredi, non loin du golf de Saint-François. Deux habitations ont été la proie des flammes. Le bilan est lourd. On dénombre 6 victimes. Des touristes qui étaient venus passer quelques jours en Guadeloupe.Vers 1h47, dans la nuit, les pompiers ont reçu un appel les informant d'un terrible incendie dans la résidence Le Panorama, à Saint-François. A leur arrivée, ils constatent qu'une maison mitoyenne à étage est en feu.Les secours découvrent rapidement les 6 corps des victimes. Selon les premiers éléments, il s'agirait de deux hommes, deux femmes, un adolescent et d'un enfant. Ils n'ont pas encore été clairement identifiés.A l'arrivée des pompiers, ils étaient déjà en arrêt cardio-respiratoire. L'inhalation de fumée pourrait être la cause de leur décès. Toujours selon les autorités, le feu se serait déclenché dans le bas de la maison. Les victimes se seraient réfugiées à l'étage.25 pompiers ont été mobilisés pour venir à bout de cet incendie. Une enquête a été ouverte.Les gendarmes, la brigade scientifique sont sur place. Le procureur de la République est lui aussi venu sur les lieux de cet incendie. Ainsi que le Préfet de Région, Philippe Gustin.Laurent Bernier, le maire de la ville de Saint-François est actuellement hors du département. L’édile est très touché par ce drame.Un peu avant 8 heures, les corps des six victimes ont été emmenés par les Pompes funèbres.Plus d'informations à venir.