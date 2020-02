Guadeloupe La 1ère •

Les audiences sont très perturbées dans les deux tribunaux de justice de Pointe-à-Pître et de Basse-Terre. Elles sont systématiquement renvoyées. La tension monte entre avocats et magistrats contraints de réajuster en permanence le calendrier des audiences. Illustration, hier au tribunal judiciaire de Pointe à Pitre. Les avocats ont demandé le renvoi d’une affaire dans le cadre d’une comparution immédiate. Le président du tribunal a refusé. Le ton est monté entre les avocats présents dans la salle d’audience et les magistrats. Du coup une vingtaine d’avocat s’est constituée pour assurer la défense du prévenu. L’audience a eu lieu et elle a été l’occasion de vives échanges entre les auxiliaires de justice et les magistrats.