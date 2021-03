Grève dans les collectivités : reprise des négociations entre l'UTC-UGTG et les maires de Guadeloupe

Les agents des collectivités, affiliés à l'UTC-UGTG, ont répondu présents au rendez-vous proposé par l'Association des maires de Guadeloupe. Les parties négocient, en vue de mettre un terme à la grève qui sévit dans les municipalités et les EPCI, depuis le 2 mars 2021 (le 22 février à Petit-Bourg).

C'est à la salle des fêtes de Lamentin que maires et grévistes de l'UTC-UGTG sont réunis, depuis 9h00, ce jeudi 11 mars 2021, soit neuf jours après le début de la grève générale illimitée lancée par le syndicat, dans les collectivités de Guadeloupe (18 jours, à Petit-Bourg, où l'UTC est mobilisée depuis le 22 février).

Une mobilisation qui paralyse bon nombre de services publics et qui génère la fermeture de plusieurs établissements scolaires du premier degré.

Lors d'une première rencontre, la semaine dernière, les parties s'étaient entendues sur une méthodologie à respecter, dans le cadre des négociations, avec les maires et responsables politiques de l'archipel. Et c'est l'Association des maires de Guadeloupe, après avoir réuni ses membres, le samedi 6 mars, qui a proposé ce lieu et ce jour de rencontre.

Le début des négociations

La séance a été ouverte par le président de l'Association des maires de Guadeloupe (AMG), Jocelyn Sapotille, qui prône l'apaisement :

Puis la presse a été priée de quitter la salle, afin que les échanges se fassent à huis clos.

Premier point de revendication en discussion : la régularisation des carrières des agents des collectivités, comme le précise Nestorius Favel, secrétaire général de l'UTC-UGTG :

Une volonté partagée de sortie de crise

La réunion de négociations a failli tourner court, car l'absence de quatre maires, sur les 32 de l'archipel, a été dénoncée par l'Union des travailleurs des collectivités (UTC-UGTG).

Le syndicat a demandé une suspension de séance, une heure après le début des débats... puis ses membres ont finalement réintégré la salle.

Il semble que des deux côtés, les protagonistes ont la volonté de sortir de cette crise, dont pâtissent les administrés et les écoliers, notamment. Grévistes et élus gardent l'esprit ouvert.

Ambiance sur place

Les personnels des collectivités de la Guadeloupe se sont massivement déplacés, à Lamentin, pour ce jour de négociations. Ils sont prêts à siéger aussi longtemps qu'il le faudra, à l'extérieur de la salle où leurs représentants défendent leurs droits.

Et ils se sont déplacés avec tout le nécessaire : chapiteaux, glacières, ravitaillements, musique, dominos.

L'ambiance est chaleureuse, sur place.

Mais tous sont prêts à monter au créneau, en cas d'échec des discussions...

