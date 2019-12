Les Guadeloupéens dépensent plus pour se déplacer que pour se loger ou se nourrir

Les conclusions de l’Etude sur le budget des familles guadeloupéennes a été présenté hier matin. Elle a été réalisée en 2017 par l’INSEE. Et il en ressort, que la consommation a augmenté de 6%, par rapport à la précédente enquête, le 1er poste étant le transport

Ce sont les données collectées en 2017 qui ont permis à l'INSEE de publiée les résultats de l'« Enquête Budget des Familles 2017 ». Menée conjointement par Lise Demougeot, Nicolas Kempf, Baptiste Raimbaud, elle laisse apparaître que, en 2017, les ménages résidant en Guadeloupe ont dépensé en moyenne 1900 euros par mois. Ce budget reste largement inférieur à celui des ménages métropolitains qui dépensent 2300 par mois.Cependant, de plus en plus, la structure de consommation est similaire pour les deux territoires: la moitié du budget est consacrée au transport, à l'alimentation et au logement.En Guadeloupe, on trouve trois profils de consommateurs :• les plus de 55 ans à faibles ressources, propriétaires de leur logement• les locataires aux revenus modestes• les actifs en emploi consommateurs de biens de confort.Pour chacun de ces groupes, la priorité est différente et la possession d’un logement est déterminante.En 2011, les transports, l’alimentation et le logement constituaient déjà les postes de dépenses les plus importants pour les ménages guadeloupéens. Depuis, la part budgétaire des dépenses d’hébergement-restauration a augmenté, celle liée à l’alimentation, au logement, à l’habillement et à la santé a décliné, tandis que les autres postes sont restés plutôt stables.L'ensemble des conclusions de cette études de l'INSEE :

