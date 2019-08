Des idées du web pour se faciliter la vie...

La Sécu depuis chez soi :

Et la CAF aussi ...

Pour obtenir une information de la sécurité sociale sans se déplacer, de nombreux internautes se sont déjà habitués à la plateforme ameli.fr Elle fournit de multiples informations qui peuvent répondre aux questions que l'on se pose : Comment obtenir un congé pour accompagner un proche malade, comment profiter d'un congé parental, comment obtenir un remboursement ... etc ... On peut aussi profiter des expériences des assurés (onglet à la droite de l'écran). Enfin on peut suivre tout ce qui concerne son dossier personnel en allant sur son compte personnel. Et si l'on veut obtenir une aide personnalisée, ameli.fr permet aussi de contacter un conseiller par messagerie privée avec la certitude d'obtenir une réponse dans les 48h

Pour connaitre les différents dispositifs proposés par la CAF au grand public tels que les aides, les modes de garde, le soutien scolaire mais aussi toutes les autres démarches administratives à réaliser, de la grosses jusqu'à l'adolescence de l'enfant, la nouvelle plateforme de la Caisse nationale d'allocations familiales monenfant.fr donne toutes ces informations et leur explication

Papiers d'identité :

Corriger une erreur administrative

Pour refaire un passeport ou une carte d'identité, plus besoin de sortir de chez soi pour en faire la pré-demande.D'abord, en consultant la rubrique "Où faire ma demande de passeport/CNI", vous saurez si votre mairie dispose du dispositif pour recevoir les demandes par internet. Si c'est le cas, vous pourrez alors aller sur le site Service-public.fr , vous saurez s Désormais, grâce à l'agence nationale des titres sécurisés, il suffit désormais d'aller sur le site Ants.gouv.fr pour remplir le formulaire "Cerfa en ligne". Un QR code vous sera alors envoyé par mail et vous irez en mairie pour finaliser le document.

Si vous pensez avoir fait une erreur lors de l'établissement de votre déclaration de revenus, ou certaines démarches administratives familiales, ou le dossier de retraite, etc, vous pouvez encore corriger les éléments qui vous semblent erronés, grâce à la plateforme Oups.gouv.fr. Elle vous permettra de visualiser la nature des erreurs les plus souvent faites et vous orientera sur la démarche à suivre pour les corriger.

Mieux organiser sa vie pratique



Une petit plus pour mieux organiser son quotidien et bénéficier de tous les bons plans possibles, deux sites vous proposent désormais des outils malins pour créer des mémos utiles pour tout l'année tels que les numéros d'urgence, les contacts à la CAF, à la Sécurité Sociale, à la banque. Vous pourrez aussi constituter votre agenda familial, planifier les menus de la semaine, ou tenir à disposition votre liste de baby-sitters. Tout cela grâce à femmesdebordees.fr ou beeorganisee.com