Il y a 20 ans, jour pour jour, le corps de Camille Berchel était retrouvé brûlé dans sa voiture sur la plage du Souffleur à Port-Louis.

20 ans plus tard, la famille de Camille Berchel continue de se battre. Pour elle, le docteur Camille Berchel a été assassiné. Elle a demandé à ce que le non-lieu soit infirmé. Et elle réclame toujours des suppléments d’information.

P. Robert

Peggy Robert Guadeloupe La 1ère

Camille Berchel était ce professeur de médecine, chef du service pédiatrique du CHU de la Guadeloupe, qui jouissait d’une solide réputation professionnelle et qui était apprécié de ses pairs. Six ans après la macabre découverte, le juge d’instruction a conclu à un non-lieu c’était en en 2005.Aujourd'hui encore, sa famille n'admet pas la thèse du non-lieu conclu par la justice et réclame que le dossier soit réouvert pour que toutes les preuves soient mises en évidence. Parce que, selon elle, l’instruction n’était pas complète.Tout cela en vain. Rien ne corrobore la thèse de l’homicide volontaire, selon le procureur général de l’époque. L’affaire est close depuis 2016 à moins que... un témoin soudainement se décide à parler.La fille de Camille Berchel, Marie-Ève, explique la situation actuelle du dossier.La famille en effet n’a jamais cru à la thèse du suicide.Une marche pour commémorer la disparition de Camille Berchel sera organisée par ses proches samedi 23 novembre à partir de 8h au départ du cimetière de Pointe-à-Pître (entrée Chanzy) jusqu’au Palais de justice.