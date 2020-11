Intempéries : plusieurs écoles de Petit-Bourg et du Lamentin fermées

C'est l'autre effet collatéral de ces fortes pluies, la ville de Petit-Bourg a fermé deux écoles du bourg, deux écoles fermées aussi à Pointe-à-Pitre, et le Lamentin a annoncé la fermeture de l'ensemble de ses établissements scolaires. Les parents ont dû aller récupérer leurs enfants.

Priscilla Romain •

La police municipale constate l'inondation du pont • ©Guadeloupe la 1ère

Le pont est fermé jusqu'à mercredi soir.

Les écoliers auront eu une journée très courte et c'est la pluie qui a sonné la fin des cours. Les mairies de Petit-Bourg, de Pointe-à-Pitre et du Lamentin ont envoyé plusieurs communiqués annonçant la fermeture de certains établissements scolaires.A Petit-Bourg, c'estqui ont du fermer leurs portes en raison de la montée des eaux dans le bourg. Même son de cloche du côtéQuant au Lamentin, ce sont toutes les écoles de la commune qui sont fermées. Pour aider les parents à gérer cet imprévu, la commune annonce tenir un service de restauration jusqu'à 13h30 ce jour.Le canal du bourg de Petit-Bourg a débordé et submerge une bonne partie de la ville.La section de Ravine Chaude, à Lamentin coupée en plusieurs endroits.

Inondations