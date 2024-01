« Jaden an nou » : une manière de transmettre les valeurs des jardins créoles aux collégiens

C'est une initiative du Conseil Départemental soutenu en cela par le Rectorat et qui se traduit progressivement par la mise en place d'espaces jardinés dans la plupart des collèges de l'Archipel. Des espaces où l'on cultive mais aussi de vrais espaces pédagogiques pluridisciplinaires. Ce vendredi, le président du Département et la Rectrice d'Académie se sont retrouvés dans le jardin créole du collège Saint Ruff de Capesterre Belle Eau

FJO. avec Ch. Théophile et R. Defrance •

C'est en 2022 que l'opération a été lancée. Progressivement, elle a pris racine ici et là et permis notamment aux élèves de 6ème et 5ème qui avaient alors planté et entretenu ces jardins, d'en récolter les fruits.

Baptisée "Jaden an nou", l'opération avait pour premier but de favoriser la mise en valeur les jardins de plantes créoles et de promouvoir la biodiversité locale dans les collèges.

"Jaden an nou" participe à l’Éducation au Développement Durable dans le cadre d’un travail en interdisciplinarité et en rapport direct à la nature.

Mais en même temps, le Département autant que le Rectorat voulaient s'inscrire dans les Objectifs de Développement Durable (ODD) définis par l’ONU, pour sensibiliser les différentes communautés scolaires sur les questions de climat, de biodiversité, de gestion de l’eau, de pauvreté, et forcément d'agriculture durable ou encore =d’éducation.

Au collège Germain Saint Ruff, c'est tout cet ensemble que les élèves ont pu acquérir.

Pour les équipes pédagogiques, le phare mis sur l'action qu'elles ont mené à travers cette opération "Jaden an nou" est d'abord l'occasion d'en faire un bilan grandeur nature.

D'ores et déjà, le Conseil départemental compte poursuivre le financement des collèges dans leur démarche de création de jardins. Pour sa part, l'Académie mettra en place des modules de formation axés sur des thématiques spécifiques à l’attention des enseignants et des élèves tout au long du projet.

C'est un projet ambitieux et chaque année nous faisons un concours pour le meilleur jardin Nous allons mettre en place des prix et des immersions dans d'autres secteurs sur d'autres territoires, tout un ensemble de prix pour vraiment les motiver et susciter leur adhésion. La finalité c'est que les élèves puissent s'approprier leurs plantes mais aussi il y a un aspect lié à la santé. Nous savons aussi que les médicaments sont issus des plantes donc, là-aussi, il y a cette nécessité que, sur le plan pédagogique, nous puissions faire intervenir des personne comme Pierre Lombion ou Henri Joseph pour leur expliquer le potentiel de nos plantes qu'ils peuvent utiliser sur un plan médicinal Guy Losbar Président du Département

Pour l'année en cours, nos 52 collèges se sont engagés dans cette opération. L'académie s'est investie pour porter ce projet. Le but vraiment c'est que chacun puisse s'approprier les traditions dans ce domaine-là puisque on retrouve dans ce temps de culture, l'application de toutes les autres disciplines, en math par exemple, en technologie, et donc c'est vraiment un projet très utile et très formateur pour les jeunes Christine Gangloff-Ziegler, rectrice d'Académie

De fait, ce jardin créole, "Jaden an nou" est déjà devenu dans les collèges un lieu de promotion des modes de production et de consommation durables, mais aussi, un support de choix pour les sciences expérimentales. Une manière aussi de passer par les enfants pour reconnecter les parents à leur milieu environnemental.