Jean François Moniotte, nouveau sous-préfet de Pointe-à-Pitre

Par décret du Président de la République en date du 22 aout 2023 et publié au Journal Officiel du 23 août 2023, Jean-Francois Moniotte est nommé sous-préfet de l’arrondissement de Pointe-à-Pitre pour une durée de 3 ans.

Gessy Blanquet •

Jean-François Moniotte succède à Bruno André nommé Préfet de Saint Pierre et Miquelon.

Ce petit-fils d'agriculteur est diplômé de Sciences Po Grenoble et de l'Institut régional d'administration (IRA) de Lyon, titulaire d'une maîtrise de sciences politiques et de relations internationales et d'un DESS de gestion et d'administration des collectivités territoriales.

Il arrive tout droit de l’Aveyron, où il occupait les fonctions du directeur général des services du Conseil Départemental. Après deux années au sein de cette collectivité, le natif du Jura, âgé de 53 ans, retrouve le corps préfectoral en Guadeloupe.

Ce haut fonctionnaire connaît bien les problématiques des départements d’Outre-mer. Il a fait une escale sur l’île de la Réunion, entre 2009 et 2010, en tant que directeur de cabinet du préfet de région.