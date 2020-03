Jour de messe en Guadeloupe... malgré tout

Peu après les annonces du Premier Ministre ce samedi, le diocèse de Guadeloupe s'est adapté en annonçant la suppression de toutes les messes à partir de ce dimanche. Mais un peu plus tard, l'intervention du Préfet de Région a repoussé cette suppression à des précisions qui seront données ce dimanche

Pas facile d'être curé, pasteur, rabin ou imam par les temps de Coronavirus qui courent. D'un côté il y a les fidèles qui, en ces temps de craintes et d'incertitudes, veulent se retrouver pour conjurer la propagation de la contamination par la foi et par des temps de prières collectives ; de l'autre, il y a l'obligation pour tous de se soumettre aux règles édictées par la puissance publique.

En l'occurence, l'annonce faite par le Président de la République jeudi dernier avait incité le diocèse à renoncer à la célébration des messes à partir de ce dimanche. Une décision difficile à prendre et surtout à admettre par les fidèles de toutes les paroisses qui l'ont apprise durant les messes du samedi soir.

Mais dans la soirée, l'intervention du Préfet sur le plateau télévisé de Guadeloupe La 1ère change la donne : Philippe Gustin annonce que les mesures annoncées par Edouard Phillipe ne seraient pas appliquées en Guadeloupe avant une concertation notamment avec le ministère des Outre-mers ce dimanche.



Du coup, la plupart des paroisses a choisi de maintenir les célébrations de ce dimanche, remettant à plus tard la mise en place d'une autre organisation, adaptée à ce que le ministère des Outre-mers et la préfecture annoncera alors. Pour autant, entre la décision de l'après-midi et celle de la soirée et avec les consignes sanitaires du moment, beaucoup de Catholiques ont préféré rester chez eux, profitant des retransmissions radiophoniques, télévisuelles ou même en direct de Rome sur Youtube pour vivre la messe de ce dimanche.