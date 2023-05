Journée mondiale de la Croix Rouge : des millions de volontaires et employés au secours des plus vulnérables

La Croix-Rouge a 159 ans et ce 8 mai est la Journée mondiale consacrée à cette institution humanitaire. En Guadeloupe, la délégation territoriale compte 450 bénévoles. Comme ailleurs dans le monde, l'association vole au secours des plus vulnérables, pour plus de dignité humaine.

Guadeloupe La 1ère •

C’est aujourd’hui la Journée mondiale de la Croix-Rouge, aussi appelée à certains endroits Croissant Rouge.

Le 8 mai est à l’origine la date anniversaire d’Henry Dunant. Né en 1828, cet homme est le fondateur de cette association, qui a vu le jour en 1864 et qui s’impose aujourd’hui comme le plus important regroupement d’organisations humanitaires au monde.

Engagés auprès des plus vulnérables de la planète, quels qu’ils soient

Les millions de volontaires et employés qui œuvrent au sein de cette structure tentaculaire sont présents dans 176 pays. Tout au long de l’année, ils apportent soins, aide concrète, compassion et humanité aux plus vulnérables. Ils volent au secours des victimes des conflits armés, des catastrophes naturelles et phénomènes climatiques extrêmes, ou encore des crises sanitaires.

Les situations dangereuses et complexes, parfois prolongées, sont légions et sont des défis que les volontaires de l’association tentent de relever, au quotidien.

Mais pour faire face à cette mission d’assistance, la Croix Rouge est confrontée, d’une part, à la baisse de ses ressources et, par ailleurs, aux soupçons de certains, quant à leur neutralité et leur impartialité effectives. Or, bel et bien :

Notre Mouvement de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge est aux avant-postes de l'aide humanitaire et œuvre à la protection de celles et ceux qui en ont le plus besoin. Nous avons, à maintes reprises, démontré notre capacité à répondre avec efficacité aux crises multiples et simultanées qui surviennent à travers le monde. Notre force réside dans notre unité, dans notre détermination à donner corps aux idéaux d'une action humanitaire neutre, impartiale et indépendante, ainsi que dans notre engagement au service de la cause humanitaire. Comité international de la Croix Rouge

La Croix Rouge en Guadeloupe

La délégation territoriale de la Croix-Rouge en Guadeloupe compte 450 bénévoles, dont 150 actifs. Les objectifs localement sont les mêmes qu’ailleurs, alléger les souffrances et accompagner ceux qui sont dans le besoin.

La Croix Rouge est installée sur tout le territoire et nous essayons de mettre en place toute une dynamique, pour permettre aux gens de se relever, avec dignité et le sentiment qu’ils sont accompagnés (...). Max Laurent, président de la délégation territoriale de la Croix Rouge en Guadeloupe

Au sein de la Croix Rouge, bénévoles et salariés œuvrent côte-à-côte :

On a la délégation territoriale ; c’est le bénévolat. On a les établissements, avec des salariés qui assurent un accompagnement social sur le terrain aussi, avec le Samu social (...). Et vous avez aussi la PIRAC, qui intervient pour la sensibilisation aux problématiques liées aux tremblements de terre, aux cyclones... Max Laurent, président de la délégation territoriale de la Croix Rouge en Guadeloupe

Clip réalisé par le Comité international de la Croix-Rouge, à l’occasion de l’édition 2023 de la Journée mondiale de l’association :