L’académie de Guadeloupe accueille ses nouveaux enseignants

Avant la pré-rentrée des professeurs prévue le 31 août et la rentrée des élèves du 1er septembre, l’Académie de Guadeloupe a tenu à accueillir ses nouveaux personnels scolaires. Durant trois jours, depuis hier, des clés sont données aux titulaires stagiaires et aux contractuels alternants, pour les mettre sur la voie de la réussite, la leur et celle de leurs futurs élèves.

Nadine Fadel, avec Alex Robin •

Durant trois jours, depuis mercredi 24 et jusqu’au vendredi 26 août 2022, les 213 futurs et néo-enseignants de l’Académie de la Guadeloupe ont bénéficié d’une formation. Après une journée d’accueil sur le site pointois de l’Université des Antilles, hier, ils sont reçus jusqu'à demain dans les bâtiments flambants neufs du Lycée de Baimbridge, aux Abymes, pour poursuivre leur stage qu'on pourrait qualifier « d'intégration ».

Deux catégories de personnels sont concernées : les titulaires stagiaires et les contractuels alternants. Titulaires stagiaires, premiers pas imminents Les titulaires stagiaires sont ceux qui ont d’ores et déjà réussi le concours de l’Education Nationale. Ils occuperont cette année des postes de professeur, dans le premier ou dans le second degré, ou de conseiller principaux d’éducation. Dans ces trois journées qui leur sont proposées, ils viennent chercher les clés pour bien démarrer leur année et faire connaissance avec les services rectoraux et les personnels qui vont les accompagner tout au long de l’année. Frédéric Louvet, enseignant et formateur académique Frédéric Louvet, enseignant et formateur académique • ©Christian Danquin Contractuels alternants, entre le terrain et les études C’est la deuxième année que l’académie de Guadeloupe accueille des personnels officiant sous le statut de contractuels alternants. Ceux-ci interviennent tant au premier qu’au second degré, même s’ils sont encore étudiants et n’ont pas validé le concours de l’Education Nationale. Pour eux, l’année est plus chargée, dans la mesure où ils vont avoir une classe en responsabilité, mais aussi devoir valider les modules de leur année de Master 2 et réussir le concours en fin d’année. Frédéric Louvet, enseignant et formateur académique Cette semaine d’échange doit leur permettre d’avoir les clés, pour mener de front ces deux activités prenantes et... Bien accompagner leurs élèves et prendre les outils pédagogiques qui les amèneront à réussir leur année de master. Frédéric Louvet, enseignant et formateur académique Une belle dynamique, pour débuter La rectrice Christine Gangloff-Ziegler a eu quelques mots pour ces personnels, lors de la journée d’accueil : Vous avez choisi un métier exceptionnel. Votre mission a du sens car vous portez l’avenir de nos enfants… Soyez innovant dans vos pratiques ! « Réussite » rime avec « motivation » et/ou « passion », pour ces deux professionnels débutants que nous avons rencontrés : Ce métier c’est un choix que j’ai fait depuis mon plus jeune âge. La passion pour les mathématiques et l’enseignement, la transmission du savoir aux élèves. Elodie Chadru, professeur titulaire stagiaire en mathématiques Elodie Chadru, professeur titulaire stagiaire en mathématiques • ©Christian Danquin Comme mes futurs élèves, j’ai été élève. J’ai eu des profs qui étaient bons pédagogues, qui m’ont donné l’envie d’être prof. C’est ce qui me motive, premièrement, pour pouvoir transmettre efficacement le savoir que j’ai acquis. Allan Allard-Saint-Alban, étudiant, contractuel alternant en physique-chimie Allan Allard-Saint-Alban, étudiant, contractuel alternant en physique-chimie • ©Christian Danquin Et pour que leurs ambitions soient comblées, tous les titulaires stagiaires et les contractuels alternants bénéficieront d’un accompagnement, que les instances rectorales peaufinent, selon les directives du ministère. L’Académie de Guadeloupe, comme les autres académies métropolitaines et d’Outre-mer, s’est engagée dans une recherche de formation de proximité, afin de répondre davantage aux besoins de l’ensemble des personnels, qu’ils soient enseignants, ou des services administratifs, techniques, de santé, sociaux et d’encadrement. Frédérique Michaux, directrice des relations et de ressources humaines académiques Frédérique Michaux, directrice des relations et de ressources humaines académiques • ©Christian Danquin L’heure est donc à l’innovation et à la souplesse, au profit d’un soutien sur mesure des personnels, selon les instances rectorales. Des parcours de formation individuels seront proposés, en présentiel ou en distanciel, à la demande des salariés, qui doivent être acteurs de leur montée en compétence. C’est ainsi que l’école académique de la formation continue sera très prochainement inaugurée. Il s’agit de développer une plus grande synergie entre tous les acteurs de la formation, au service des besoins des personnels, pour la réussite des élèves. Frédérique Michaux, directrice des relations et de ressources humaines académiques Puissent ces belles envies être traduites en réalité, sur le terrain, dans chacune des écoles et chacun des collèges et lycées de notre archipel, qui souffre bien souvent de manque de moyens humains et matériels.

