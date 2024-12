L'Académie de Guadeloupe organise son entrée dans l'ère de l'Intelligence Artificielle

Durant une semaine consacrée à l'Intelligence Artificielle, l'Académie de Guadeloupe s'interroge sur la manière dont elle pourra s'emparer de ce nouvel instrument pour répondre aux enjeux du futur. La Guadeloupe est d'ailleurs la première à organiser un tel séminaire. Parce qu'il lui faut désormais exprimer à tous et en premier lieu les élèves, que l'Intelligence Artificielle ne pourra jamais remplacer l'intelligence humaine. Un enjeu important pour que les générations à venir aient toujours un esprit critique face à tous ces défis

Dans cette salle du lycée Baimbridge, un public choisi composé d'inspecteurs, de chefs d'établissement, de personnels de direction, de personnels des services académiques, d'enseignants, d'étudiants chercheurs, d'universitaires et de membres des équipes de formations au numérique.

Un public nombreux et variés pour une problématique commune • ©Ch. Danquin

Tous présents pour appréhender ensemble les enjeux de l'introduction de l'Intelligence Artificielle dans les circuits de l'Education Nationale et les défis que cela suppose déjà.

Un rapport du Sénat rappelle que l'Intelligence artificielle (IA) est un terme apparu en 1956 qui, dans son sens actuel, désigne un programme informatique (algorithme) fondé sur l’apprentissage automatique, ou apprentissage machine (machine learning). ...

Mais le rapport souligne aussi que, malgré les efforts réalisés pour intégrer l’IA dans l’éducation,

L’appropriation des outils par les acteurs du système éducatif – enseignants, élèves,

établissements –, loin d’être systématique, apparaît encore très inégale.

Un avis corroboré par celui exprimé par l'UNESCO dans son analyse sur l'Intelligence artificielle dans l'école : L’intelligence artificielle (IA) offre des potentialités pour relever nombre de défis majeurs dans l’éducation, innover dans les pratiques d’enseignement et d’apprentissage...Cependant, les évolutions technologiques rapides engendrent inévitablement de multiples risques et défis, car leur rythme a jusqu’à présent dépassé celui des débats politiques et des cadres réglementaires.

Les principaux intervenants pour la semaine de l'Intelligence Artificielle • ©Ch. Danquin

Un séminaire qui se déroule donc durant toute la semaine et qui a été voulu par l'Académie parce qu'elle sait que, précisément, sur le terrain, dans les services académiques comme dans les établissements scolaires, l'arrivée de l'Intelligence Artificielle génère plus de craintes qu'elle ne rassure. C'est que les uns et les autres n'imaginent pas encore ce que cela va désormais supposer dans l'exercice de leurs fonctions respectives. Craintes aussi parce que tous savent bien qu'en la matière, les élèves sont déjà plus avancés sur l'I.A. que les enseignants ou les établissements scolaires.

Il faut donc, en premier lieu, les rassurer et ensuite, susciter leur intérêt sur ce que cette technologie peut revêtir comme avantages pour les uns et pour les autres. Avantages multiples dans tous les domaines. Les exemples ne manquent pas pour le prouver.

Présent tout au long de cette semaine, Erwan Paitel, l'Administrateur de l'Etat rapporteur de la commission Intelligence Artificielle. Il lui appartiendra durant toute la semaine de démystifier l'I.A. pour inciter les uns et les autres à s'y engager. Il compte d'ailleurs rappeler aux uns et aux autres que l'Intelligence Artificielle ne peut se concevoir sans le contrôle de l'intelligence humaine.

Erwan Paitel était l'invité du journal de 13h de Guadeloupe La 1ère ce lundi 2 décembre 2024.

