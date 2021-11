L'académie prévoit la réouverture des établissements scolaires mardi

Comme à la veille de chaque jour de classe depuis le début de la crise sociale, la rectrice d'Académie a fait savoir ce dimanche sa décision d'accueillir à nouveau les élèves à partir de mardi dans les établissements scolaires, ceci en raison du rétablissement de la circulation dans l'Archipel

FJO. •

C'était une décision attendue par les parents d'élèves de l'Académie, et particulièrement ceux de la Basse Terre et de la Grande Terre. Avec la levée d'un bon nombre de barrages sur les routes et le rétablissement de la circulation un peu partout dans l'Archipel, Christine Gangloff-Ziegler considère que les établissements scolaires peuvent à nouveau accueillir les élèves.

Une décision qui aura cependant besoin de l'accord des collectivités responsables puisque, avant tout retour des élèves, elles doivent procéder au nettoyage des établissements et s'assurer de la présence effective des personnels mis à disposition. Raison pour laquelle la rectrice a préféré leur laisser un délai de 24 heures pour que ces conditions soient réalisées.

Rappelons qu'à l'exception de ceux de Marie-Galante, des Saintes et de la Désirade, mais aussi de ceux de Saint Martin et Saint Barthélemy, les élèves de l'Académie de la Guadeloupe ne peuvent pas se rendre dans leurs établissements depuis le vendredi19 novembre. Les dispositifs de cours à distance ont été remis en oeuvre durant ces 8 derniers jours.

Communiqué de la rectrice d'Académie

Pour autant, ce délai permettra aussi d'apprécier la situation sur le terrain puisqu'un regain de tension est toujours à craindre surtout qu'il peut se traduire par de nouveaux barrages sur les routes