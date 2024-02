L’ADIE lance un défi aux jobeurs : créer leur boîte en une semaine

Un job peut devenir une activité professionnelle déclarée. C’est pour de telles évolutions qu’œuvrent les acteurs de l’ADIE, association nationale reconnue d’utilité publique. Ils défendent l’idée que chacun, même sans capital, même sans diplôme, peut devenir entrepreneur. Dans ce but, ils accompagnent les porteurs de projets, financièrement et administrativement. Cette semaine, l’ADIE lance un vaste dispositif, visant à l’immatriculation d’activités informelles.

L’antenne de Guadeloupe de l’Association pour le droit à l’initiative économique (ADIE) organise, depuis le lundi 5 et jusqu’au vendredi 9 février 2024, une campagne baptisée "Une semaine pour créer sa boîte". La thématique de l'informel a été retenue pour cet évènement.

Le but est d’ouvrir l’accès, aux futurs entrepreneurs et aux entrepreneurs non déclarés, à l’entrepreneuriat de plein droit, en levant les freins à la création d’une structure économique en bonne et due forme.

Le fait est qu’ils sont nombreux au national, notamment dans l’archipel, à avoir une idée en tête ou à avoir lancé une activité, sans la déclarer. Une récente étude inédite sur les entrepreneurs informels, à l’initiative de l’ADIE, évalue ce phénomène.

Beaucoup de Guadeloupéens, quand ils n’ont pas beaucoup de moyens financiers, renoncent à se lancer. Et d’autres, pour les mêmes raisons, créent des petites activités informelles mais ne s’autorisent pas l’ambition de voir en grand et de se lancer vraiment. Avec cette mobilisation, nous voulons faire sauter ces freins pour offrir les mêmes chances à tous de donner vie à son projet. Jérôme Trinelle, directeur régional de l’ADIE Antilles-Guyane

Dans ce contexte, l’association accompagne des porteurs de projets, pour les cruciaux volets du financement, du développement et de l’immatriculation de leur entreprise.

Près de 10% d’emplois informels en France

On les dit jobeurs, travailleurs au noir, non déclarés ou encore informel : les hommes et les femmes qui œuvrent sous les radars représentent 9,8% de l’emploi total en France ; 33% sont des travailleurs indépendants. Ces actifs sont bien plus nombreux en Guadeloupe.

Parmi les personnes concernées, certaines ont ainsi une activité complémentaire, en plus d’un autre métier ou des aides sociales. D’autres sont réticentes à passer les multiples étapes, notamment administratives, vers l’entrepreneuriat de plein droit, ou rebutées par le poids des charges.

L’informel peut aussi être une transition, le temps de tester la viabilité d’un projet. En effet, 40% évoquent le fait que leur activité n’est pas encore suffisamment développée ; 27% estiment qu’ils n’ont pas les moyens financiers nécessaires pour franchir le pas.

Les travailleurs non déclarés sont majoritairement des femmes (61%), sont pour beaucoup sans diplôme (34%) ; ils œuvrent majoritairement à domicile (65%).

Cette économie concerne tous les secteurs d’activité.

Programme de la "Semaine pour créer sa boîte"

Après deux jours de premières web conférences, d’informations collectives, d’ateliers, de formation et de portes ouvertes, le programme de cet évènement continue d’être décliné, comme suit :

Mercredi 7 février 2024 :

- Web conférence, à 9h30 : "Comment choisir son statut juridique ?" (Inscription sur www.adie.org/nos-webconferences) ;

- À la rencontre des acteurs du secteur agricole, de 9h à 13h, au Marché de Gourdeliane ;

- Atelier "Initiation au Marketing digital", de 14h à 16h, à l'agence ADIE de Pointe-à-Pitre (Places limitées, entrée gratuite, inscription sur www.adie.org/nos-ateliers) ;

- Formation "J’entreprends Avec l’Adie" (Jour 2), de 9h à 16h, à l’agence ADIE de Basse-Terre (Places limitées, inscription sur dossier à kgelard@adie.org).

- Web conférence, à 9h30 : "Construire mon prévisionnel & gérer ma trésorerie" (Inscription sur www.adie.org/nos-webconferences) ;

- Information collective "Entreprendre avec l'Adie", de 9h à 12h, à la CARL (Entrée gratuite sur inscription sur www.adie.org/nos-ateliers) ;

- Formation "J’entreprends Avec l’Adie" (Jour 3), de 9h à 16h, à l’agence ADIE de Basse-Terre (Places limitées, inscription sur dossier à kgelard@adie.org) ;

- Atelier "Comment sortir de l'informel", de 9h à 12h, à France Travail de Port-Louis. Action destinée aux demandeurs d'emploi.





- Web conférence, à 9h30 : "Immatriculer son entreprise : tout ce qu'il faut savoir", avec l'URSSAF (Inscription sur www.adie.org/nos-webconferences) ;

- Forum de l’insertion par l’entrepreneuriat, de 9h à 13h, à France services des Abymes (Entrée libre et gratuite) ;

- Atelier : "Bien démarrer son activité", de 9h à 12h, à l'agence ADIE de Pointe-à-Pitre (Entrée gratuite, inscription sur www.adie.org/nos-ateliers) ;

- Atelier : "Débouya pa péché : comment transformer ma petite activité en entreprise ?", de 9h à 11h, à l'agence ADIE de Basse-Terre (Entrée gratuite, inscription sur www.adie.org/nos-ateliers).

Un accompagnement de l’ADIE qui porte ses fruits

Une équipe de Guadeloupe La 1ère est allée à la rencontre d’entrepreneurs qui ont formalisé leur entreprise via l’accompagnement de l’ADIE Guadeloupe.

Depuis le lancement du dispositif "Tremplin ! Développer son activité en confiance" en 2020, localement, l’association a accompagné 219 porteurs de projets vers la formalisation de leur activité, dans le cadre d’obligations fiscales, sociales et de droit du travail.

À l’échelle nationale, 52% des bénéficiaires ont immatriculé leur activité et 45% envisagent de le faire.

