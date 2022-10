L’agence caribéenne de cybersécurité à la recherche de hackers !

Après la création annoncée de l’Agence caribéenne de cybersécurité, une grande conférence caribéenne sur le sujet doit avoir lieu, les 26 et 27 octobre prochain, en partenariat avec la ville des Abymes. Des délégations des autres collectivités françaises d’Amérique y prendront part. Et, pour l’occasion, la 2ème édition d’"Hack in paradise", un concours de hackers, sera ouverte à tous.

Le monde est connecté ! Il est impossible d’échapper au numérique, dans le monde actuel. Toute démarche a désormais sa déclinaison sur la toile. Et il semble impossible de faire machine arrière.

Mais cette évolution va de pair avec des risques. Il y a de plus en plus d’actions malveillantes, qui s’appuient sur les réseaux Internet, dont les messageries électroniques. Il faut donc pouvoir se protéger et éviter d’être paralysé par des cyber-attaques.

Dans le cadre de la Conférence caribéenne de cybersécurité, qui sera organisée les 26 et 27 octobre prochain, au palais de la culture "Félix Proto" des Abymes, il y aura notamment la deuxième édition d’un concours réservé aux hackers (informaticiens qui utilisent leurs connaissances et compétences pour mettre en défaut des systèmes informatiques), aguerris ou amateurs. Un concours baptisé "Hack in paradise".

Pendant ces deux jours, en parallèle des échanges, des conférences et des ateliers-débats que l’on aura, on organise un concours de hack. Donc, pour ceux qui ne seraient pas forcément habitués à ce type de vocable, c’est simplement un concours de piratage. Bien sûr, il se fera dans un environnement maîtrisé, avec des personnes expertes sur ce sujet. Cédric Pradel, directeur de l’Agence caribéenne de la cybersécurité

Les candidats de 7 à 77 ans sont les bienvenues, pour y participer, quelques-soit leur niveau de compétences. Les débutants seront accompagnés.

L’objectif est de monter en maturité sur l’ensemble de ces sujets. Cédric Pradel, directeur de l’Agence caribéenne de la cybersécurité.

Il est tout de même à noter que le nombre de places est limité.

Les collectivités des Amériques Françaises ont décidé de coopérer, pour mieux se protéger. C’est ainsi que la Région Guadeloupe, la collectivité de Saint-Barthélemy et la collectivité territoriale de Guyane se sont unies pour créer et développer prochainement une agence caribéenne pour la cybersécurité. Leurs présidents Ary Chalus, Xavier Ledée et Gabriel Serville appellent leurs homologues à s’inscrire dans cette démarche.