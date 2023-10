L’agence de voyage TMR attaque Air Caraïbes en justice

L’agence de voyages TMR de Marseille va poursuivre Air Caraïbes en justice. Elle reproche à la compagnie antillaise de ne pas honorer ses obligations contractuelles. Elle l’a en effet affrété pour une série de vols. Elle accuse Air Caraïbes de se désister au dernier moment pour des motifs fallacieux.

Franck Aristide •

Un tour du Monde en avion privé… Au programme de cette 47e édition mise en place par l’agence de voyage TMR : Cuba, la Colombie, l’île de Pâques, Tahiti, l’Australie, le Cambodge, le Vietnam ou encore l’Ouzbékistan.

Trois semaines de découvertes, d’est en ouest, du nord au sud et 200 participants inscrits, explique l’agence dans la presse nationale, pour un un départ le 12 novembre.

Mais voilà, elle affirme également qu’Air Caraïbes affrétée comme vol charter pour ce périple, aurait annulé le contrat en invoquant la guerre en Ukraine et la hausse des prix des carburants.

Deux arguments battus en brèche par l’agence qui explique que le contrat avait été signé fin juillet, date à laquelle cette situation mondiale et économique était déjà largement connue.

Le courtier aérien diligenté par TMR aurait tenté de négocier avec Air Caraïbes. Il explique que la compagnie réclamerait 600 000 euros de plus pour ce vol autour du monde. Un ajustement qui passe mal auprès de l’agence. Elle déclare "qu’il n’y pas 600 000 euros de carburant au total pour l’ensemble du voyage et qu’elle voit dans cette augmentation une rupture de contrat". Et de conclure qu’elle s’oppose à ce quelle qualifie "de chantage, à ce racket".