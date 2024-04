🎞️"L’État républi-nial", un film documentaire signé Harry Roselmack qui zoome sur l’affaire Klodo

L’affaire Klodo est au centre d’un film documentaire écrit et coproduit par le journaliste Harry Roselmack et réalisé par David Parra Serrano : "L’Etat républi-nial" (HTO Productions / Indraline Production ©2024).

"Klodo", c’est le surnom donné par ses proches à Claude Jean-Pierre, ce retraité de 67 ans grièvement blessé lors d’un contrôle de gendarmerie, le 21 novembre 2020 dans la commune de Deshaies. L’homme a succombé 12 jours après à l’hôpital.

Depuis, la famille de l’ancien maçon réclame justice. Avec ses soutiens, elle multiplie les actions afin de réclamer justice, tant en Guadeloupe que dans l’Hexagone.

Malgré les images accablantes, sur lesquelles on voit son extraction musclée de sa voiture, par deux gendarmes, le procureur de la République de Basse-Terre, Xavier Sicot, a sollicité un non-lieu, en février 2023.

Pour Harry Roselmack, derrière ce dossier, il y a un vrai sujet qui mérite d’être porté à la connaissance du plus grand nombre. Après Charles-Henry Salin et 1985, ou encore Didier Assor en 2017, Klodo est un des Guadeloupéens morts après avoir croisé la route de représentants de forces de l’ordre en Guadeloupe.

Cette affaire est aussi arrivée après le scandale « George Floyd », cet Afro-Américain de 46 ans victime de violence policière à Minneapolis (Etats-Unis), en mai 2020 ; après son décès, le slogan "Black lives matter" (Traduction : "la vie des Noirs compte") est né.

Cette affaire de Claude Jean-Pierre m’interpelle en tant que producteur, journaliste, citoyen, fils de policier attaché à la légitimité, mais aussi à l’exemplarité des forces de l’ordre. J’ai donc décidé de la raconter, pour la faire résonner en dehors de l’arc antillais. Dans cette affaire, les faits filmés, racontés par des témoins, décrits par des rapports de gendarmerie, des pompiers, des médecins et autres personnels hospitaliers doivent être retracés avec la méticulosité, la rigueur, l’éthique d’un journaliste d’investigation et mis en perspective par le regard d’un documentariste préoccupé par l’irrespect de certaines de nos valeurs républicaines, garantes de notre liberté et de notre sérénité dans l’espace public.