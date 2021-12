L'IME les Gommiers victime collatérale du conflit sanitaire et social

Le mouvement social sanitaire a de nombreuses conséquences notamment dans le secteur médico-social. Depuis cette date, l’IME, l’institut médico-éducatif les Gommiers qui a des antennes aux Abymes, à Baie-Mahault et à Gourbeyre, est entravé, par le personnel gréviste

C'est le désarroi qui s'affiche sur les visages de ceux qui sont présents à cette conférence de presse qu'ils ont organisée pour parler du cas particulier des structures de l'IME Les Gommiers. Les Instituts Médico-Educatifs ont en effet pour mission d’accueillir des enfants et adolescents handicapés atteints de déficience intellectuelle quel que soit le degré de leur déficience. Avec pour objectif de leur dispenser une éducation et un enseignement spécialisés prenant en compte les aspects psychologiques et psychopathologiques et recourant à des techniques de rééducation.

Or, précisément, depuis le début du conflit, ce travail ne peut plus se faire. L'entrave exercée par les salariés grévistes des différents sites ne permet pas d'accueillir et de prendre en charge comme il le faut ces jeunes.

Pour les parents autant que pour les responsables des IME, c'est tout le travail déjà mis en oeuvre avec eux qui est mis à mal avec, pour certains, un vrai risque de régression. Alors, ils ont voulu le faire savoir à toute la Guadeloupe

